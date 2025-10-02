COPE
Podcasts
Jaén - Huelma
Jaén - Huelma

CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 02 OCT 2025 |

La reflexión semanal de Miguel Lechuga

Caminar en Mayúsculas, con Miguel Lechuga
00:00
Descargar

CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 02 OCT 2025 |

Redacción COPE Jaén

Jaén - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Hace tiempo, a raíz del trabajo de los conserjes que recogen la basura a los inquilinos de las viviendas, comentaba con un amigo que yo prefería recoger la basura a que me la recojan. No porque sea mi trabajo profesional, aludía a que prefiero servir a que me sirvan. 

Servir a los demás transforma positivamente tanto al que sirve como al que recibe, fortalece la autoestima, fomenta la conexión social y es una poderosa herramienta de autosuperación espiritual y personal. 

La ayuda desinteresada promueve la compasión, la humildad y la unidad, y ello impacta en individuos, equipos y en la sociedad en su conjunto. Hay quien cree que el poder está en el orgullo, la prepotencia o la arrogancia, pero Jesús ya nos enseñó que el poder está realmente en el servicio. 

El altruismo provoca un impacto positivo en la vida de los demás. A la madre Teresa de Calcuta se le atribuye la frase “quien no vive para servir, no sirve para vivir”. Pues eso, prefiero recoger la basura a que me la recojan, prefiero servir a que me sirvan. 

Miguel Lechuga Viedma

Escucha en directo

En Directo COPE JAÉN

COPE JAÉN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 02 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking