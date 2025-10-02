CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 02 OCT 2025

Hace tiempo, a raíz del trabajo de los conserjes que recogen la basura a los inquilinos de las viviendas, comentaba con un amigo que yo prefería recoger la basura a que me la recojan. No porque sea mi trabajo profesional, aludía a que prefiero servir a que me sirvan.

Servir a los demás transforma positivamente tanto al que sirve como al que recibe, fortalece la autoestima, fomenta la conexión social y es una poderosa herramienta de autosuperación espiritual y personal.

La ayuda desinteresada promueve la compasión, la humildad y la unidad, y ello impacta en individuos, equipos y en la sociedad en su conjunto. Hay quien cree que el poder está en el orgullo, la prepotencia o la arrogancia, pero Jesús ya nos enseñó que el poder está realmente en el servicio.

El altruismo provoca un impacto positivo en la vida de los demás. A la madre Teresa de Calcuta se le atribuye la frase “quien no vive para servir, no sirve para vivir”. Pues eso, prefiero recoger la basura a que me la recojan, prefiero servir a que me sirvan.

Miguel Lechuga Viedma