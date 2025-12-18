Avatar y el legado de Rob Reiner protagonizan la nueva cartelera de cine

La nueva cartelera de Multicines La Loma llega esta semana con una mezcla de superproducciones y cine de autor, analizada en el espacio Plano Corto de COPE Jaén por el experto Ernesto Medina. El estreno más destacado es Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la saga de James Cameron, que promete un espectáculo audiovisual sin precedentes.

Los estrenos más esperados

Con una duración de 195 minutos, las primeras críticas de Avatar apuntan a un despliegue de efectos especiales para regalar, aunque con una historia que podría no tener demasiada 'chicha'. Junto a ella, llegan a la cartelera propuestas francesas como El extranjero, una adaptación de la novela de Camus, y Vida privada, un thriller psicológico protagonizado por Jodie Foster. Para los amantes del terror, la opción es Keeper.

Además, este jueves se estrena el documental Las Aldeas Perdidas, que aborda la despoblación obligada en varias aldeas de la Sierra de Segura durante el franquismo, ofreciendo una mirada a la historia reciente de la provincia.

El emotivo recuerdo a Rob Reiner

La actualidad cinematográfica se ha visto teñida de luto por el asesinato del director Rob Reiner y su esposa. Medina ha querido rendirle un pequeño tributo, afirmando que el mejor homenaje es recordar su obra. Entre sus películas imprescindibles, se han mencionado títulos como Algunos hombres buenos, Misery y Cuando Harry encontró a Sally.

De esta última, se ha recordado una de las escenas más icónicas del cine, cuando, tras un orgasmo fingido por el personaje de Meg Ryan en un restaurante, una señora le dice al camarero: “Tomaré lo mismo que ella”.

La joya de la corona: 'La princesa prometida'

Sin embargo, la gran recomendación de Medina para estas fechas es La princesa prometida, una película que describe como una 'maravilla' y una 'película de aventura inocente, preciosa preciosa'. En la cinta, resuena una de las frases más famosas del cine: “Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir”.

Medina ha insistido en que es la película navideña por excelencia junto a Qué bello es vivir, ideal para ver en familia y recuperar el gusto por un cine 'que te llegue y que sea para todos los públicos'. Un deseo que resume la nostalgia por un tipo de cine que, como ha expresado, 'ojalá se siguieran haciendo'.