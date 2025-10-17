COPE
Autos Auringis, concesionario oficial Leapmotor en Jaén, presenta en primicia el nuevo Leapmotor B10

Un SUV 100% eléctrico que promete redefinir el concepto de “innovación accesible”

Redacción COPE Jaén

Jaén - Publicado el

1 min lectura5:57 min escucha

 El futuro de la movilidad eléctrica continúa abriéndose paso en Andalucía. En el Centro Comercial Jaén Plaza, Autos Auringis, concesionario oficial Leapmotor en Jaén, presentó en primicia el nuevo Leapmotor B10, un SUV 100% eléctrico que promete redefinir el concepto de “innovación accesible”. Este modelo, que combina tecnología avanzada, diseño inteligente y una experiencia de conducción cómoda y conectada, llega con la ambición de consolidar la presencia de Leapmotor en el mercado español. Conversamos con Rafael Bonilla, Jefe de Ventas de Leapmotor, para conocer los detalles de este lanzamiento y la estrategia detrás de un vehículo que apunta a ser protagonista en el segmento eléctrico.  

