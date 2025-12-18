Las arrugas que recuerdan la importancia de dejar una bonita huella en la vida

En su reflexión semanal de 'Caminar en Mayúsculas', Miguel Lechuga comparte una meditación sobre el paso del tiempo y las huellas que dejamos en la vida. La observación de las arrugas en los rostros conocidos se convierte en un recordatorio de que, aunque el tiempo avance, cada amanecer es una nueva oportunidad para cambiar y mejorar.

Dejar una bonita huella

La reflexión surge al pensar en "cómo pasa el tiempo" y en los tesoros acumulados a lo largo de los años. A pesar de los errores y el tiempo perdido, nace el deseo de dejar una huella bonita en el tiempo que queda, porque, como señala, "nunca es tarde para enderezar lo que está torcido".

Nunca es tarde para enderezar lo que está torcido" Miguel Lechuga

Una oportunidad cada amanecer

Cada mañana se presenta como "el primer día del resto de nuestras vidas", brindando la ocasión de disfrutar del presente y cambiar perspectivas equivocadas. Esta visión permite afrontar el futuro con una actitud renovada, dejando atrás los errores del pasado.

Cada amanecer es el primer día del resto de nuestras vidas" Miguel Lechuga

La aceptación del paso del tiempo, "con arrugas sí", se combina con el firme deseo de afrontar el futuro con esperanza y optimismo. Se trata de una invitación a valorar lo vivido y a construir un legado positivo a partir de ahora.