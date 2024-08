El agua en casa no hay que dejarla correr. Consejos para ahorrar en el consumo doméstico

Con pequeñas acciones cotidianas en el propio hogar, como no dejando correr el agua cuando se realice otra actividad o cerrando el grifo cuando no se esté utilizando podemos ahorrar más de lo que pensamos. También se contribuirá al ahorro de este recurso si se abre el grifo en el momento de entrar en la ducha y se cierra al cepillarse los dientes. Optar por la ducha y no por el baño implica utilizar mucho menos agua.

Otra acción para el ahorro es utilizar el lavavajillas y la lavadora únicamente cuando estén al completo para un máximo aprovechamiento del agua. Se aconseja, asimismo, utilizar la cisterna del inodoro solo por necesidad y no arrojar en él restos de comida ni basura, puesto que la dificultad y el coste para la depuración serían mucho mayores.









A la hora de comprar un electrodoméstico que consuma agua, como la lavadora o el lavavajillas, es fundamental fijarse en los valores que indique su etiquetado energético. Consumo recomienda optar por los aparatos más eficientes, y para este tipo de electrodomésticos, se detallan datos como el consumo de agua ponderado por ciclo (litros) o el consumo de agua del programa Eco. No hay tampoco que descuidar las instalaciones asociadas al agua, puesto que las pérdidas de agua por este motivo pueden ser bastante importantes.

Igualmente, es importante evitar dejar mangueras abiertas en el jardín.

El proceso de depurado que se lleva a cabo en las estaciones de depuración –para eliminar los residuos y patógenos del agua para su devolución a la naturaleza sin dañar el medio ambiente– es clave. Por ello, en aras de mantener el agua en mejores condiciones, no se deben arrojar residuos tóxicos por los desagües ni residuos por el inodoro. Es aconsejable, por este motivo, utilizar jabones y detergentes ecológicos que sean biodegradables para facilitar la depuración.

Otra medida que contribuye al ahorro es la reutilización del agua usada para el riego de las plantas y de la que se deja correr antes de la ducha para cualquier uso.

DÉCALOGO

Repara fugas de inmediato: Un grifo que gotea puede desperdiciar hasta 20 litros de agua al día. Asegúrate de reparar cualquier fuga en grifos, inodoros o tuberías lo antes posible. Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes: Al dejar el grifo abierto mientras te cepillas los dientes, se pueden desperdiciar hasta 12 litros de agua. Cierra el grifo mientras no lo estés utilizando. Utiliza dispositivos ahorradores de agua: Instala cabezales de ducha de bajo flujo y aireadores en los grifos. Estos dispositivos reducen el consumo de agua sin sacrificar la presión. Recoge el agua de la lluvia: Utiliza barriles o recipientes para recolectar el agua de lluvia. Esta agua puede ser utilizada para regar plantas o limpiar el exterior de la casa. Riega las plantas al amanecer o al atardecer: Evita regar las plantas durante las horas de mayor calor, ya que gran parte del agua se evapora. Riega temprano en la mañana o al atardecer para que las plantas absorban más agua. Usa la lavadora y el lavavajillas con carga completa: Asegúrate de utilizar estos electrodomésticos solo cuando estén completamente llenos para aprovechar al máximo el agua.

Ahorra agua en la cocina: Al lavar frutas y verduras, usa un recipiente en lugar de dejar el agua correr. Luego, esa agua puede reutilizarse para regar las plantas. Toma duchas más cortas: Cada minuto menos en la ducha puede ahorrar hasta 12 litros de agua. Intenta reducir el tiempo de tus duchas y considera cerrar el agua mientras te enjabonas. Instala inodoros de doble descarga: Estos inodoros permiten usar una menor cantidad de agua para las descargas líquidas y más para las sólidas, reduciendo el consumo de agua. Riega las plantas con agua reciclada: Usa agua de cocinar, como la de hervir pasta o verduras (una vez enfriada), para regar las plantas. Este tipo de agua incluso puede proporcionar nutrientes adicionales.

Estos consejos no solo ayudan a reducir el consumo de agua, sino que también contribuyen al cuidado del medio ambiente y pueden reducir tus facturas de servicios públicos.

