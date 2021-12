Tres años de retrasos en el Trasvase del Condado de Huelva

La senadora de Ciudadanos (Cs) por designación autonómica y coordinadora del partido liberal en Huelva, María Ponce, ha anunciado el registro de una moción en la Cámara Alta para insistir al Gobierno de Sánchez en la “urgencia” de que se ejecuten el desdoble del túnel de San Silvestre y las obras recogidas en el Anexo 1 de la Ley de Trasvase del Condado, aprobada hace ya tres años.





Ponce, que ha mantenido una reunión con los representantes de la Plataforma de Regadíos del Condado, junto al parlamentario de Cs por Huelva, Julio Díaz, ha recordado que “todos los partidos que aprobamos esta ley en 2018, incluido el PSOE, adquirimos un compromiso con los ciudadanos, y ahora que gobernamos en una u otra administración, “debemos llevarla a cabo cuanto antes”. Además, ha insistido, “debemos ser conscientes de la urgencia y la importancia de estas obras porque el colapso del túnel, por el que pasa el agua del que se nutre la agricultura, la industria, el turismo y el 70 por ciento de los hogares onubenses, supondría el colapso de la provincia”.





La senadora naranja ha criticado que “el PSOE le da carácter de urgencia a lo que le interesa para beneficiar a los mismos y, sin embargo, a otros territorios, como ocurre con Huelva, nos tienen completamente abandonados y se olvida de sus compromisos tan rápido como termina la votación”.





Hace apenas una semana, Ponce recriminó a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, que compareció en la Comisión de Presupuestos del Senado, sus “continuas contradicciones” con Huelva, así como que, “nuevamente, no concrete ni la partida ni los plazos para la ejecución del desdoble del túnel”, presupuestada en 64 millones de euros. Así, ha recordado que “ya el año pasado los socialistas onubenses defendieron que había una partida para el túnel en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero el Ministerio acabó reconociendo por escrito que no existía y este año ya no nos fiamos”.





La coordinadora de Cs en Huelva ha incidido en que, “entre las muchas contradicciones, también dijo en marzo que la obra del desdoble del túnel estaría licitada este verano, pero ya estamos en diciembre y no está licitada”. “El 21 de octubre el Gobierno decía que era imposible establecer plazos para la licitación y la ejecución y sólo tres días más tarde, usted, de nuevo de visita en Huelva, da una nueva fecha”, ha detallado. “Permítame que desconfíe de este gobierno y de este presupuesto”, le espetó la senadora.