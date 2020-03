La familia del primer fallecido por Covid-19 critica la gestión del Gobierno

La familia del primer fallecido por coronavirus en la provincia de Huelva, un marinero jubilado de Punta Umbría de 80 años de edad, ha criticado este lunes la gestión que se está realizando por parte del Gobierno de la crisis generada por el Covid-19 y ha destacado que se ha sentido "humillada" en el entierro de su familiar.

En este sentido, el yerno del fallecido, Pedro Caro, ha indicado a Europa Press que es "muy duro" el luto al no haber podido despedirse y ha pedido que "la gente tome conciencia de que esto no es una gripe", reseñando que "quien lo comparó con una gripe se autocalifica" y cree que el Gobierno "debería haber tomado medidas antes".

Además, el yerno del fallecido ha recordado que este virus ataca a todos y que "no hay discriminación ni ventajismo" y resalta que su familia a nivel particular no va a iniciar acciones legales, pero sí va a contactar con otras personas afectadas "para organizarnos y analizar lo que está ocurriendo por si hubiera que emprender algún tipo de acción".

Así, Caro ha destacado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "alertó en el mes de enero de que el Estado tenía que proveerse de recursos para enfrentarse a la crisis que venía, que era una pandemia" y considera que se tenía que haber decretado "antes" el estado de alarma.

Caro ha relatado la "dureza" de todo lo vivido desde que su suegro comenzó a sentirse mal y ha subrayado que su caso "ha sido muy duro" porque les dijeron "que tenía muy buen pronóstico y el virus acabó con su vida en cinco horas", a la par que ha destacado que tras comunicar su fallecimiento y tener el cuerpo "no te puedes acercar a menos de metro y medio". Al entierro solo pudieron asistir cuatro familiares con un dispositivo preparado "para que no se produjera ningún altercado".

"Cuando llegas hay unos señores vestidos con una indumentaria que evita cualquier exposición al virus y rocían el nicho con lejía antes de meter el cadáver" indicando que "no te permiten ni hacer una oración porque hay que hacerlo todo a prisa y corriendo y cuando terminan vuelven a desinfectar", todo esto "con los familiares a 15 metros de distancia y guardando la distancia de seguridad entre nosotros".

Caro ha insistido en que no habla "desde el rencor" sino desde "la calma que da el dolor" y ha querido recordar que su suegro era "un hombre bueno" y que tenía 80 años pero "parecía más joven" ya que "andaba todos los días dos horas y tenía una vitalidad increíble" y ha remarcado que "levantó este país como decenas de millones de personas que trabajaron para que tengamos el nivel de prosperidad que tenemos y no podemos enterrar a estas personas entre lejía".

Para finalizar, Pedro Caro ha mantenido que hay muchos afectados de todas las edades y "esto no es ninguna broma" y lamenta que se hable de los ancianos que fallecen "como si valiesen menos que una persona joven" al tiempo que asevera que "entiendo que hay protocolo, pero estas personas han luchado mucho para que los entierren rodeados de lejía".