CSIF urge al SAS a aprobar mejoras laborales para todo el personal

El sindicato CSIF sigue exigiendo, en concentraciones de protesta, que “se reconozca el trabajo de todo el personal, independientemente de su categoría, que ha hecho frente, y lo sigue haciendo, a la pandemia por la Covid-19”. A las once de la mañana, en el acceso principal del mencionado centro hospitalario, CSIF -junto a CCOO y UGT- ha reivindicado mejoras laborales para todos los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El responsable provincial de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, ha insistido en la necesidad de promover estas movilizaciones ante “la propuesta insuficiente de la dirección del Servicio Andaluz de Salud sobre la negociación de la carrera profesional para todo el personal del SAS”.

Además, el portavoz de CSIF ha hecho alusión a otras reivindicaciones que abandera el sindicato como la promoción de la función administrativa y la equiparación salarial con otras comunidades. En este sentido, asegura que “una vez más el SAS discrimina a todas las categorías que no tienen posibilidad de hacer guardias, noches o festivos, donde únicamente se centra la subida del SAS a sus trabajadores y trabajadoras, y que deja al margen a más de 4.000 profesionales de la provincia de Huelva”.

Por ello, desde CSIF se ha pedido durante la concentración “una equiparación real y justa que llegue a todos los profesionales de todas las categorías, y no la que plantea la Administración, que deja fuera a más de la mitad de todo el personal del SAS”. Precisamente el desarrollo de la carrera profesional para todas las trabajadoras y todos los trabajadores del SAS es lo que resolvería “una injusticia histórica con la que hay que acabar”, ha remarcado Cercadillo. En esta línea, ha recordado que fundamentalmente personal de gestión y servicios o interinos aún no tienen acceso a la carrera profesional en el Servicio Andaluz de Salud.

Para CSIF, las propuestas que la Administración sanitaria ha puesto sobre la mesa hasta ahora en relación a la carrera profesional han sido “inconcretas, sin un horizonte temporal definido y sin un compromiso firme de negociación para todas las categorías del SAS”. Asimismo, la central sindical considera también insuficientes las propuestas planteadas por la Administración sanitaria para compensar a los profesionales por la pandemia, ya que no recogían las demandas del sindicato “ni a nivel económico, ni en días de descanso”.

Para CSIF, es bienvenida cualquier mejora retributiva y de condiciones laborales que beneficie a profesionales de la sanidad andaluza. No obstante, la Administración sanitaria “no ha sido suficientemente sensible y no ha dado respuesta a lo que necesitan las profesionales y los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía”. Debido a eso ha trazado el actual calendario de movilizaciones.

Las próximas concentraciones será hoy martes 21 de julio, el próximo 23 del mismo mes para culminar con una gran movilización frente a los servicios centrales del SAS el día 28.