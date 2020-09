Ciudadanos exige al PSOE que aplique su código ético a Ignacio Caraballo

“No podemos consentir que Caraballo se siente en el banquillo siendo presidente de la Diputación”. Con estas palabras, la diputada provincial de Ciudadanos (Cs) y concejal en el Ayuntamiento de Aljaraque, María Ponce, ha vuelto a pedir la dimisión de Ignacio Caraballo como presidente de la Diputación de Huelva y ha exigido al PSOE que aplique su código ético al que es también secretario general de los socialistas en la provincia, ante la proximidad de la apertura del juicio oral por el caso de intento de soborno en el Ayuntamiento de Aljaraque por el que está siendo investigado, toda vez que la jueza está concluyendo las diligencias previas.

María Ponce ha incidido en que “no es justo ni para la institución ni para los onubenses” que Caraballo siga al frente de la Diputación. “Son hechos muy graves los que se juzgan y, sea culpable o no, debe poner los intereses de la Diputación y el de los onubenses por delante del personalismo”, ha afirmado la diputada.

La portavoz de la formación naranja en la Diputación ha insistido en que “estamos a las puertas de la apertura del juicio oral y aún Caraballo no ha dado un paso al lado y el PSOE sigue sin aplicar su código ético”. Por este motivo, “desde el respeto a la presunción de inocencia”, Ponce ha exigido tanto al secretario general de los socialistas onubenses como al propio Partido Socialista que “asuman su responsabilidad”. En su opinión, “Caraballo debería dar un paso al lado y no seguir manchando el nombre de la institución y el PSOE debería aplicar su código ético de inmediato y no dejar pasar este asunto ni un minuto más”.

Finalmente, Ponce ha apostillado que “casos como este demuestran que Ciudadanos es más necesario que nunca para luchar contra la corrupción en las instituciones, aunque el PSOE siga votando en contra de nuestra Ley Anticorrupción".