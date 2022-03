La onubense aborda en unas jornadas el reto social de la alfabetización de adultos en una segunda lengua

La Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva ha acogido la celebración de las I Jornadas Internacionales de Multi-Alfabetización de Adultos en Segundas Lenguas (International Conference on Multi-Literacy of Adults in Second Languages), unas jornadas que han reunido en la Onubense a investigadores de prestigio de 14 universidades españolas e internacionales de cinco países, agentes sociales y docentes para abordar el “reto social” del aprendizaje de lenguas extranjeras en la población adulta, máxime en un contexto de globalización. Por ello, se ha puesto el foco en situaciones de máxima actualidad como las migraciones o la situación de los refugiados, y en la formación que precisarían las personas que necesitan o quieren aprender una lengua diferente de la materna, la lengua del país de acogida.

Estas jornadas aúnan los intereses de investigación y de formación docente respaldados por los proyectos I+D+i Multiliteracies for adult at-risk learners of additional languages (MultiLits) del Plan Nacional (Ministerio de Ciencia y Educación), y el New Tools for Learning in Adult age (NEver TOo Late), financiado por el programa Eramus+ de la Comisión Europea, cuyas conclusiones se han presentado en estas jornadas. Ambos son proyectos desarrollados por el Grupo ReALL (Research in Affective Language Learning) del Centro de Investigación COIDESO de la Universidad de Huelva.

La sesión de apertura ha contado con la vicerrectora de Investigación y Compromiso Global de la Onubense, Reyes Alejano; la directora de COIDESO e investigadora principal del proyecto MultiLits, la Dra. María del Carmen Fonseca; el director de Política Lingüística de la Universidad de Huelva, Fernando Rubio; y la coordinadora del Proyecto Erasmus+ ‘NEver TOo LAte’ en la UHU, la Dra. Analí Fernández.

En sus intervenciones, han incidido en el amplio espectro de circunstancias que confluyen en el aprendizaje de lenguas por parte de personas adultas. Un aprendizaje que lógicamente supone una mejora en su calidad de vida en el país de acogida, ya que “conocer la lengua y cultura del país al que se emigra es una herramienta indispensable para su supervivencia y desarrollo”. Factores que no sólo importan en los casos de migraciones, sino también en circunstancias fruto de la globalización como el trabajo online transnacional, es decir, trabajadores que viven, trabajan y aprenden entre dos o más países, lo que les exige conocimientos, destrezas y flexibilidad tanto cultural como lingüística.

Las doctoras Carmen Fonseca y Analí Fernández han puesto de relieve que son situaciones que requieren de profesores que sepan enseñar a este alumnado con características tan especiales que, en definitiva, necesitan una formación distinta de la que se imparte en las universidades para el aprendizaje de lenguas en educación infantil, primaria, secundaria o en la propia universidad.

A través de conferencias, paneles de comunicaciones, talleres prácticos, exposición de materiales y mesas redondas, se ha reflexionado sobre la multialfabetización de adultos en segundas lenguas. Precisamente, se ha puesto de relieve el enfoque multimodal que se requiere en esta enseñanza-aprendizaje, porque al significado no sólo se accede y no sólo se crea a través de los medios escritos, sino que existe una interacción con modos de comunicación audiovisuales, espaciales, gestuales, etcétera. “Vivimos en una era tecnológica donde impera lo multimodal, con sociedades multilingües y multiculturales donde se trasciende del formato escritura-oral, requiriendo además de conocimientos y habilidades digitales, musicales, visuales, interculturales y socio-emocionales”, subrayó la Dra. Fonseca.

Por este motivo, la formación de educadores en lenguas ha de ser consciente y saber atender las necesidades de los aprendices en esta realidad multimodal. Una atención que es todavía más necesaria cuando los aprendices se aproximan a la segunda lengua con un nivel de alfabetización escaso o muy deficiente en la lengua materna, o cuando las lenguas y sus contextos son tan lejanos que difícilmente el conocimiento de una puede favorecer el aprendizaje de otra.

Tanto el director de Política Lingüística de la Universidad de Huelva, Fernando Rubio, como la vicerrectora de Internacionalización y Compromiso Global, Reyes Alejano, han subrayado el trabajo realizado por el grupo de investigación COIDESO, el Grupo ReALL y el Proyecto Erasmus+ ‘NEver TOo LAte’, al tiempo que han puesto de relieve la apuesta por la internacionalización de la Onubense en aspectos como la cooperación para el aprendizaje de idiomas, la movilidad o la integración cultural de las personas.

En el programa de I Jornadas Internacionales de Multi-Alfabetización de Adultos en Segundas Lenguas, se han desarrollado conferencias, talleres prácticos, exposición de materiales y mesas redondas. Entre los talleres celebrados, cabe destacar el celebrado en el Auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), donde se celebró el concierto ‘La música como vehículo de alfabetización de adultos en segundas lenguas’, interpretado por Joan Vallés, Arcadi Valiente, Paula-Yvonne Blanquer y Antonio Melià.