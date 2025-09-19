La Virgen de la Peña llevará la esencia de Puebla de Guzmán a la Magna Mariana de Huelva

La iglesia de la Purísima Concepción de Huelva se convierte estos días en un punto de encuentro de devoción y tradición. Entre las imágenes que aguardan para participar en la Magna Mariana se encuentra la Virgen de la Peña, patrona de Puebla de Guzmán. La hermandad vive con intensidad esta histórica cita, marcada por la emoción y la convivencia con otras corporaciones.

Hilde Gómez, hermana mayor de la hermandad, expresa que estos días se viven con ilusión y con una emoción que supera las expectativas. Aunque esperaban visitas, la realidad ha desbordado cualquier previsión: “La afición supera la realidad, la iglesia está llena y sentimos alegría al ver a tantas personas acercarse a la Virgen de la Peña”, asegura.

Desde el lunes por la tarde, la imagen permanece en la capital. La hermana mayor explica que la Puebla de Guzmán comparte sentimientos comunes con otras hermandades participantes: nervios, alegría e impaciencia. La acogida, tanto en la parroquia como en la ciudad, ha sido calurosa y motivo de agradecimiento.

En cuanto a su preparación, la Virgen procesionará con el mismo manto, pero con un ajuar especial de joyas con siglos de historia, que la hermandad ha querido mostrar en esta ocasión única. “Queremos que luzca lo mejor que tiene y que viva su procesión en todo su esplendor”, señala Hilde.

La convivencia entre hermandades en la Purísima Concepción también marca estas jornadas previas. Gómez destaca la hospitalidad recibida por la Hermandad del Nazareno y la oportunidad de compartir unos días de fraternidad: “Esto es hermandad, cada uno con su advocación, pero todos unidos por la Virgen María”, explica.

El respaldo popular también se deja notar en la organización de traslados. Aunque no existe un recuento exacto, la hermandad calcula que entre seis y ocho autobuses llegarán desde Puebla de Guzmán, a los que se suman vehículos particulares y devotos que ya residen en Huelva o que han viajado por adelantado para acompañar a la Virgen. “Teníamos claro que no iba a estar sola, y así lo sentimos”, afirma.

La participación de la Virgen de la Peña también se distingue por sus rasgos identitarios. La hermandad no utiliza costaleros, sino portadores, y acude con tambores, gaitas y la tradicional danza de las espadas. Además, las mayordomas, conocidas como gabachas, acompañan este año a la imagen. “Queremos traer nuestra esencia, nuestras tradiciones y nuestra cultura a Huelva, porque es lo que define a Puebla de Guzmán y a la devoción por la Virgen de la Peña”, explica Hilde.

La hermana mayor reconoce que la magnitud del evento todavía no se asimila del todo. “Quizás cuando pase un tiempo seremos conscientes de que vivimos un momento histórico para nuestra hermandad y para Huelva”, comenta. Mientras tanto, agradece a todos los que visitan la parroquia y a los medios de comunicación por dar voz a los sentimientos de la hermandad: “Estamos aquí para todos, agradecidos y felices de poder compartir nuestra devoción”.