"A veces ante una Imagen hay más selfies que Ave Marías" Obispo de Huelva Santiago Gómez Sierra

"Hay que ser consciente de que una cosa es un friki cofrade y otra un piadoso cofrade" y a veces en torno a una imagen hay más selfies que Ave Marías.

El obispo de Huelva Santiago Gómez Sierra no tiene pelos en la lengua y en el desayuno coloquio organizado por la COPE en la Fundación de la Caja Rural del Sur ha recordado a las Hermandades que ya no se puede dar por hecho la transmisión de la fe a través de la familia y en eso deben trabajar. De hecho, como prueba de ello, ha explicado que los mayores problemas que se presentan en las catequesis son con las propias familias ya que no hay tradición, como antes, de transmitirle a los más pequeños la fe en Cristo. Ahí deben estar también las Hermandades evangelizando.

Santiago Gómez Sierra recuerda que no podemos quedarnos en lo superficial, sino dar sentido real al momento que se está viviendo y que culmina con la Vigilia Pascual y la Resurrección.

En definitiva las Hermandades y Cofradías vertebran la piedad popular y la experiencia religiosa en torno a una imagen con la responsabilidad que conlleva.

