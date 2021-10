El PP presentará mociones para exigir al Gobierno que apueste por el corredor Andalucía-Algarve

El Partido Popular ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos y en la Diputación provincial para impulsar un “gran acuerdo” en defensa del corredor ferroviario Andalucía-Algarve.



Así lo ha expuesto el portavoz del PP en la Diputación de Huelva, Juan Carlos Duarte, ante “el silencio y falta de apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE de Huelva” con la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, después del “compromiso e interés” que ya ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el Gobierno portugués con la conexión ferroviaria.



En este sentido, Duarte ha pedido a la presidenta socialista de la Diputación, María Eugenia Limón, que “alce la voz” ante el “olvido con el que trata el Gobierno central a la provincia” y defienda el corredor por ser “estratégico” para el desarrollo empresarial, económico y turismo de Huelva.



“Los socialistas de Huelva se tienen que poner del lado de los intereses de los onubenses y exigir a su jefe Pedro Sánchez que no sea un freno para el proyecto de unión a través del ferrocarril entre España y Portugal que apoya el Gobierno andaluz y el Gobierno portugués”.



Así, el popular ha remarcado que la cumbre Hispano-Lusa que se celebra este jueves 28 de octubre es un “momento clave” para que el Gobierno del PSOE apueste por relanzar la alta velocidad que conectaría el Atlántico con el Mediterráneo”.



SIN AVANCE CON EL TÚNEL DE SAN SILVESTRE



Por su parte, Duarte ha criticado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "haya venido a Huelva únicamente a hacerse la foto y haya sido incapaz de anunciar fechas concretas” para el inicio del proyecto del túnel de San Silvestre.



Juan Carlos Duarte ha lamentado que la visita del secretario de Estado del Gobierno de Sánchez “confirma el desinterés del PSOE” en avanzar en esta infraestructura hídrica que es fundamental para “garantizar el agua” en la provincia de Huelva.



En esta línea, ha remarcado que lo que necesita la provincia de Huelva son las “máquinas trabajando en el túnel de San Silvestre y no tantas reuniones que terminan sin respuestas y sin un compromiso firme por parte del PSOE con esta provincia”.



“La situación no ha cambiado con esta infraestructura que es vital para Huelva. Estamos a finales de octubre y no se sabe nada de la DIA. Se siguen incumpliendo los plazos por parte del Gobierno de Sánchez que se comprometió el pasado mes de marzo a tener en el primer semestre del año la licitación y a final de año el inicio de las obras”, ha concluido.