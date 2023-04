El PP ofrece un urbanismo desarrollado con planificación y consenso”

El número 2 de la candidatura de Pilar Miranda a la Alcaldía de Huelva, Felipe Arias, ha presentado las propuestas en materia de urbanismo que la popular va a desarrollar en Huelva. Tal y como ha señalado el popular, frente al caos, la improvisación y la imposición que caracteriza la gestión de Gabriel Cruz, Pilar Miranda ofrecerá un urbanismo para la ciudad planificado y con consenso y diálogo con los vecinos”.

Para Arias, “las únicas obras que ha realizado Gabriel Cruz en estos años las ha querido hacer a prisa y corriendo en los últimos meses, de forma improvisada, sin consenso ni con los vecinos, ni con los comerciantes, ni con los taxistas y sin ningún orden ni concierto”.

“Y es que la forma de trabajar de Gabriel Cruz, por imposición, sin consenso y sin diálogo con los afectados, ha provocado que Huelva se encuentre sumida en un caos permanente que está haciendo inviable que los comerciantes y los taxistas puedan trabajar, poniendo en peligro los empleos y la economía de familias onubenses”, ha señalado. Además, el popular ha recordado que “ya se estropeó a los comerciantes la campaña de Navidad, algo que en a los taxistas les pasa todos los días, porque no se les informa de las obras ni se les ofrece alternativas a la circulación”.

En este sentido, Arias ha lamentado que la falta de organización también ha puesto en peligro las salidas de las hermandades del Rocío, ya que las calles por las que tienen que pasar continúan en obras, “con el consecuente perjuicio para las hermandades, que no van a poder desfilar por el centro de la ciudad; para los ciudadanos, que pierden dos de los días grandes de Huelva; y por supuesto para los hosteleros, que van a perder muchos clientes en sus establecimiento si se saca a las comitivas de las calles del centro”.

Las prisas, ha insistido Arias, también han hecho que no se hayan soterrado los cuadros eléctricos de manera correcta, “como en el caso de la plaza de la Palmera, dónde han dejado un ‘precioso monolito’, con todos los cuadros de luces en el medio, que además de bastante antiestético, dificulta la movilidad por la plaza”. “Y también ha creado un nuevo problema a los vecinos de la calle Palos, ya que las pendientes de la calle, ni los sumideros están realizados de forma correcta, por lo que cuando se baldean las calles el agua se se mete en los portales y el deterioro en el interior de algunos portales es ya visible. Y no me quiero ni imaginar lo que puede pasar cuando por fin vuelva a llover”, ha apostillado.

Para Arias, Gabriel Cruz sólo ha puesto en marcha estas obras para justificarse ante los onubenses pero, “son obras que nadie ha pedido, que en el caso del Conquero, en San Pedro o en La Merced, no sólo los vecinos no las han pedido, sino que han manifestado que están en contra de ellas por activa y por pasiva, sin encontrar respuesta por parte del Ayuntamiento”.

Frente a este modelo de gestión, en el que prima la falta de organización y el caos, Arias ha asegurado que Pilar Miranda y su equipo apuestan por la planificación, “para ofrecer a la ciudadanía otra forma de hacer las cosas, con planes urbanísticos diseñados bajo el consenso, que serán planificados para cubrir las necesisades reales de los vecinos y que contarán con una dotación presupuestaria específica que recoja las inversiones anuales que se harán en esta materia para garantizar su viabilidad”.

Además, Arias asegura que “las obras, por contra de lo que ocurre actualmente, tienen que ir acompañadas por un Plan de Movilidad que, por ejemplo tiene que combinar la peatonalización con bolsas de aparcamientos, porque los coches no desaparecen cuando las calles se hacen peatonales”.

Para resolver este problema, desde la candidatura de Pilar Miranda anuncina que van a desarrollar un plan de aparcamiento por el centro, “con construcción de 2.000 plazas más distribuidas a lo largo de todo el cinturón del casco histórico de la ciudad, a las que hay que sumar las 550 del parking subterráneo de la plaza del antiguo mercado”. Este plan también se desarrollará en todos los barrios con diferentes iniciativas, “porque esta es una de las principales demandas que nos trasladan los vecinos”.

La movilidad sostenible también va a ser protagonistas en los planes urbanísticos de la candidatura de Pilar Miranda, “pero con carriles bicis hechos con sentido, con un trazado con continuidad y sin cortes, y lo más importante sin que causen perjuicios a los vecinos, que repercutan en el desarrollo de la ciudad de verdad y no construidos sólo para justificar una subvención”.

El plan de accesibilidad es otra de las carencias que detecta Arias en el desarrollo urbanístico actual, “las obras también tienen que ir acompañadas de un plan de accesibilidad que facilite el deambular por la ciudad y que elimine las barreras arquitectónicas”. Por contra, ha proseguido Arias, “hemos visto como estas últimas obras han cambiado las farolas que estaban en las fachadas por farolas en las aceras, farolas que son en muchos casos se han convertido en un obstáculo y que no dan la luz adecuada”.

Según Arias, en el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad también van a apostar por una Huelva Verde, “el actual equipo de Gobierno está dejando la ciudad sin árboles y la están convirtiendo en un bloque de hormigón, cuando en el diseño de todas las ciudades modernas está primando el incremento de las zonas verdes, en Huelva se están quitando árboles y se están sustituyendo por cemento”.

Precisamente, para recuperar el patrimonio vegetal, Arias ha concluido afirmando que van a poner en marcha un plan de arbolado por toda la ciudad, dotado con más de 20.000 unidades, que tendrá su máximo exponente en el cinturón verde que van a plantar a lo largo de todo el proyecto del nuevo Ensanche.