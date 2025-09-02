espectaculos
‘El Médico’ triunfa en Alemania y firma un récord histórico
11.000 asistentes en el Theater Plauen-Zwickau suponen la producción más exitosa de los últimos 18 años
El musical “El Médico”, con música del compositor onubense Iván Macías y libreto de Félix Amador, se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos culturales del verano alemán. La producción presentada por el Theater Plauen-Zwickau ha logrado cifras históricas de asistencia y ha conquistado tanto a crítica como a público.
El director del teatro, Dirk Löschner, anunció en la gala de apertura de temporada que el musical ha batido récords: 11.000 espectadores han asistido a las funciones en el Parktheater, lo que lo convierte en “la producción más exitosa de los últimos 18 años”.
La crítica alemana se rinde a la música de Iván Macías
La prensa especializada posiciona a Iván Macías como uno de los compositores de teatro musical más destacados y demandados de Europa y coincide en señalar el carácter monumental y conmovedor de la partitura:
Un éxito internacional con sello español
Tras conquistar a miles de espectadores en España desde su estreno en 2018 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, El Médico ha realizado más de 800 funciones por toda España con la producción de Beon Entertainment, y ha acumulado multitud de premios, incluyendo once premios Broadwayworld y cinco premios del teatro musical. Ahora su impacto internacional con este éxito en Alemania, refuerza la proyección del musical español en escenarios europeos de primer nivel.