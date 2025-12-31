La Matriz pide "respeto" en El Rocío y activa un plan especial para blindar la Nochevieja

(Foto de ARCHIVO)Fuegos artificiales durante el año nuevo en El Rocío (Huelva).REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE ALMONTEFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma18/12/2025

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) ha apelado al respeto y a la convivencia en El Rocío ante la celebración de la próxima Nochevieja. A través de un comunicado en sus redes sociales, la institución ha hecho un llamamiento "a todos al respeto de la aldea de la Virgen, en todos los sentidos", ya que son muchas las familias que eligen este lugar para despedir el año.

El comunicado subraya que "la alegría y la fraternidad son consustanciales a la devoción rociera, pero hasta el límite en el que no colisionen ni interfieran con la normal convivencia de los vecinos". Además, la hermandad ha recordado que a la 1:00 de la madrugada del 1 de enero se celebrará la Misa de Acción de Gracias para dar la bienvenida al Año Nuevo.

Que prevalezca lo que tiene que prevalecer para que brille, sobre todo, la luz de una noche cerca de la Virgen"

Medidas especiales para fin de año

Para garantizar la seguridad, el Ayuntamiento de Almonte ha publicado un bando con medidas especiales que estará vigente hasta el final de las fiestas. Durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, estará prohibido el estacionamiento en calles clave como Lince, Vetalengua y Águila Imperial, así como en todas las vías de evacuación designadas.

El consistorio ha recalcado que estas vías, como la calle Muñoz y Pabón o el camino del Puente del Rey, deben permanecer completamente libres. En el resto de la aldea solo se podrá aparcar en paralelo a las viviendas, quedando prohibido hacerlo en mitad de las calles, en doble fila o en zonas verdes.

Proteger la identidad de El Rocío

El bando municipal pone un "acento especial" en la preservación de la identidad de la aldea. Por ello, no se permite el uso de equipos de sonido o altavoces a elevado volumen que "alteren la convivencia vecinal y el carácter tradicional". El consistorio apela al respeto por la cultura local y a un uso responsable de la música.

Con el objetivo de evitar riesgos y molestias, también queda prohibido el uso de artículos pirotécnicos. Esta medida busca proteger especialmente a menores, personas con trastorno del espectro autista y animales, apelando a la "responsabilidad y sensibilidad" de todos.

Finalmente, se prohíbe encender candelas, realizar barbacoas o cualquier uso del fuego en espacios públicos para prevenir incendios. El incumplimiento de las normas podrá ser objeto de sanción y los agentes de la autoridad reforzarán la vigilancia para garantizar la seguridad en El Rocío.