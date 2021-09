INTA y AEMET celebran una campaña sobre el ozono en Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología, responsable del Centro Regional de Calibración de Espectrofotómetros Brewer para Europa y África de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) operado por su Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI) organiza junto con el Área de Investigación e Instrumentación Atmosférica (AIIA), del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la XVI Campaña Internacional de calibración e intercomparación de instrumentos para la medida de ozono total y radiación solar ultravioleta que se celebra en la Estación de Sondeos Atmosféricos del INTA en El Arenosillo (Huelva).

Esta campaña se viene realizando con carácter bienal desde 1999, y en esta edición de 2021 se vuelve a realizar conforme al calendario previsto, pero con una menor participación y actividades debido a las restricciones impuestas por la situación de pandemia que venimos atravesando.

Así pues, en esta edición, han participado alrededor de 25 científicos y 15 espectrorradiómetrosBrewer, frente a los 50 científicos y 25 instrumentos que vienen siendo habituales en anteriores ediciones. Del mismo modo, no se han realizado cursos de entrenamiento a operadores que tradicionalmente viene financiando la Organización Meteorológica Mundial.La Campaña cuentó con el equipo de referencia mundial para la medida de irradiancia espectral ultravioleta (QASUME - QualityAssurance of Solar UltravioletSpectralIrradianceMeasurements in Europe) operado por el WorldRadiation Centre (WRC) en Davos (Suiza).

El agujero de ozono del año 2020 ha sido uno de los más grandes de los que tenemos registro, con una extensión media de 23.5 millones de kilómetros cuadrados y una concentración mínima de 94 Unidades Dobson. También ha sido el más duradero persistiendo los valores bajos de ozono hasta diciembre cuando lo normal es que los valores se recuperen a finales de octubre. Esto ha provocado que se hayan registrado los valores más altos de irradiancia UV en la península Antártica desde que se tienen registro. También lasconcentraciones de ozono en el Ártico durante la primavera del 2020 han estado entre las más bajas registradas, muy por debajo de los valores registrados en los años 1997 y 2011.Las condiciones inusualmente frías y un potente vórtice polar en la estratosfera Ártica han provocado esta disminución récord del ozono Ártico.

Los últimos informes publicados sobre la evolución de la capa de ozono (WMO/UNEP 2018) indican que la capa de ozono se está recuperando, observándose una tendencia positiva en la alta estratosfera, debido a al éxito del tratado de Montreal que ha reducido los niveles de SDO (Sustancias Destructoras de la capa de ozono). Sin embargo, su futura evolución va a depender de cómo evolucione el cambio climático y cómo sea su interacción mutua (3). Esto hace que su predicción sea mucho más compleja y hace necesario el mantenimiento y la mejora de nuestra capacidad de observar la atmósfera más si se tienen en cuenta las fuertes destrucciones de ozono que han batido récords, tanto en el Ártico como en la Antártida.

El mantenimiento de estas observaciones como se realiza en las campañas de El Arenosillo es de vital importancia para entender las interacciones entre el ozono y el cambio climático, la recuperación de la capa de ozono y los futuros efectos sobre la capa de ozono.