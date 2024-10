El Instituto Español Ciudad de Huelva cae ante el CB Ciudad de Dos Hermanas tras un fatídico segundo cuarto

Mal estreno del equipo onubense ante un CB Ciudad de Dos Hermanas que en el segundo cuarto consiguió un parcial de 29 a 5 como consecuencia de la poca capacidad defensiva que demostraron las onubenses y que fue clave para dar la victoria al equipo nazareno.

En el primer cuarto las onubenses consiguieron ir por delante durante los 6-7 primeros minutos, se respiraba la igualdad en el partido cuando en la última jugada y sobre la bocina, un triple de las de Dos Hermanas cierra el cuarto 16 a 20.

En el segundo período la debacle defensiva onubense hace que las sevillanas pongan tierra de por medio en el luminoso, a pesar de los múltiples intentos de su entrenador por corregir a sus pupilas la desconexión del equipo fue total, cerrando al descanso con un marcador de 21 a 49, 28 puntos que daban al traste con el partido.

Después de la charla en el descanso parece que cambia la actitud de las onubenses, defendiendo mejor y consiguiendo emparejarse con Dos Hermanas con un parcial de 14 a 16 en este tercer cuarto.

En el último cuarto las de Huelva hicieron lo que debieron hacer en el resto del partido, presionando en defensa obtuvieron sus mayores rentas y lograron reducir la diferencia con el equipo de Dos Hermanas que llegó a ser de 30 puntos, para dejar el marcador 56 a 72 con un resultado parcial del cuarto de 21 a 7. Lo que deja ver que el equipo cuando está concentrado es capaz de desarrollar un juego efectivo y competir.

La jugadora más valorada del partido fue Noelia González de Dos Hermanas con 20 puntos de valoración, mientras que por parte onubense lo fue Helena Castilla con 15.

Instituto Español Ciudad de Huelva (56): Abreu, M. (7), Díaz, M (6), Castilla, H. (5), Pellico, L. (4), Alvariño, D. (8), Seck, A. (14) -quinteto inicial-; Gómez, B. (8), Mir, M. (2), Barranco, C. (1), Sierra, M. (0), Fernández, M. (0) y Varela, E. (1).

CB Ciudad de Dos Hermanas (72): Arana, C. (0), Domínguez, M. (17), González, N. (15), Outon, A. (10), Ordoñez, C. (20) -quinteto inicial-; Cordón, I. (4), Villamor, P. (0), Alonso, C. (0), Jarana, A. (4), Pérez, P. (0), Ramírez, S. (2).