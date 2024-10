La gestión del agua y la contratación en origen, claves para ASAJA-Huelva en 2024

En el marco de la segunda jornada de Fruit Attraction 2024, Félix Sanz, secretario general de ASAJA-Huelva, expuso las principales preocupaciones que enfrenta el sector agrícola onubense, con especial énfasis en la sequía. Durante la conversación, Sanz señaló que la falta de agua sigue siendo el mayor desafío para los productores, afectando directamente la productividad de las explotaciones. Aunque las lluvias recientes han aportado algo de alivio, subrayó que no serán suficientes para superar el déficit hídrico, que ha llevado a restricciones del 25% en el uso del agua para el regadío, pudiendo aumentar al 50% si la situación no mejora.

El dirigente de ASAJA-Huelva insistió en que el verdadero problema no es solo la falta de lluvias, sino la carencia de infraestructuras para capturar y gestionar el agua disponible. Explicó que la provincia sufre de una "sequía estructural", al no contar con presas y embalses necesarios para aprovechar mejor las precipitaciones. Sanz recordó que infraestructuras como la presa de Alcolea, contempladas en los planes de cuenca y aprobadas por las autoridades, aún no se han ejecutado, lo que agrava la situación. Según él, de haberse completado estas obras, Huelva no estaría en la delicada situación actual.

A pesar de las adversidades, el secretario general destacó la eficiencia de los sistemas de regadío en Huelva, que maximizan cada gota de agua y hacen un uso socialmente sostenible de los recursos hídricos. Según Sanz, Huelva, a pesar de ser la provincia andaluza con menor superficie de regadío, logra una altísima productividad y genera más valor añadido que otras regiones con más agua disponible. Este logro se debe, en gran parte, al esfuerzo y la calidad de sus agricultores, quienes, a pesar de las restricciones, han seguido produciendo frutos rojos y otros cultivos con excelente calidad.

Finalmente, Sanz hizo hincapié en el compromiso de ASAJA-Huelva en continuar gestionando la contratación de mano de obra extranjera, un proceso complejo pero esencial para garantizar la sostenibilidad del sector. La asociación ha perfeccionado el sistema de contratación en origen a lo largo de 25 años, permitiendo a los agricultores disponer de los trabajadores necesarios para las campañas. Esta gestión ha sido reconocida y valorada incluso por otras regiones y países, que ven en el "sistema Huelva" un modelo a seguir.