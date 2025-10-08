Educación adjudica por 3,5 millones las obras de la Escuela de Arte León Ortega de Huelva

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de ampliación y reforma de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega de Huelva, que llevará a cabo la unión temporal de empresas 2007 Alto La Era Construcciones, S.L. - Construcciones Manuel Zambrano, S.A. por un importe de 3.509.732,93 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha informado hoy de esta actuación, junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Carlos Soriano, y la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, durante la visita que han realizado al centro educativo.

El proyecto supondrá la construcción de un nuevo edificio en una parcela puesta a disposición por el Ayuntamiento, junto al recinto educativo existente, así como la redistribución, mejora y rehabilitación de los dos edificios que conforman actualmente la Escuela de Arte: el edificio del antiguo Matadero Municipal y el módulo de ampliación construido con posterioridad.

La nueva edificación, con una superficie total de 1.260,10 metros cuadrados, albergará en la zona docente tres aulas polivalentes para bachillerato y un aula de dibujo para el de Artes; para los ciclos formativos se construirán cinco aulas polivalentes y un laboratorio fotográfico. Como espacios comunes habrá una sala de usos múltiples, biblioteca, cuatro departamentos, aseos para el alumnado, profesorado y personal no docente, y cuarto de instalaciones.

De la redistribución de las actuales instalaciones se obtendrán, para bachillerato, un aula de tecnología, informática y comunicaciones y dos aulas específicas; y para ciclos, un taller de técnicas escultóricas y sala de barnizado, un aula de proyectos para diseño, un aula de decoración, talleres de mobiliario, cerámica, volumen y modelado, y una cabina de esmaltado y almacén. También se crearán nuevos aseos para docentes, sala para el profesorado, despachos para el alumnado y el AMPA, un cuarto de limpieza y basura, cuarto de instalaciones y almacén general.

Otros trabajos que se llevarán a cabo en el marco de esta actuación serán la sustitución integral de la cubierta de fibrocemento del edificio Matadero, la adaptación del centro a la normativa contraincendios, la mejora de la instalación eléctrica, la dotación de sistemas de calefacción, la supresión de barreras arquitectónicas, la renovación de fachadas y carpinterías exteriores y la sustitución de acabados interiores.

La ampliación y reforma de la Escuela de Arte León Ortega está incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y está cofinanciada por la Unión Europea dentro del programa de Andalucía FEDER 2021-2027.