Cuántos huevos debes echarle a tu tortilla de patatas para que quede perfecta

La tortilla de patatas es un manjar que todo español, tarde o temprano, acaba aprendiendo a hacer y, cada uno, con su truquillo dejando a un lado los eternos debates sobre si debe llevar o no cebolla o si debe estar más o menos cuajada.

Lo que sí es un quebradero de cabeza para muchas personas que se ponen el delantal y se preparan para cocinar por primera vez la tortilla de patatas es la cantidad de huevos que hay que echar, algo que puede marcar la diferencia entre un triunfo de tortilla o un fracaso absoluto.





DOS DE HUEVOS POR UNA DE PATATA

Si eres de los que les gusta la tortilla de patata bien jugosa y ver deslizar el huevo al clavarle el cuchillo, como entenderás, no debes ser rácano en huevos. Y lo normal es que, si no has hecho un buen número de tortillas, todavía no tengas perfectamente controlada la proporción huevo-patata.

Tampoco es una regla exacta pues la cantidad dependerá del tamaño de las patatas, si son pequeñas o demasiado grandes a lo que debemos pensar que, si añadimos cebolla, la cantidad de patatas se reduce.

En este sentido, el truco para acertar siempre con las cantidades es que "por un puñado con la mano, que equivaldría a una patata, le echo dos huevos". Por lo tanto, según esta regla, la proporción perfecta para la tortilla es añadir dos huevos por cada patata.