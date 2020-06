Cs consigue el apoyo para crear una comisión que combata las ‘okupaciones’ ilegales

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha mostrado su satisfacción “por el mensaje de esperanza que se le da a los vecinos de El Molino de la Vega” tras el respaldo unánime del pleno a la moción presentada por la formación naranja que va a suponer la puesta en marcha de una comisión en la que participen todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de la capital y las asociaciones vecinales, entre otros, para crear un protocolo de actuación rápida ante posibles nuevos casos de ocupaciones ilegales en la ciudad como la que se ha producido en la calle Macías Belmonte.

García de Longoria ha incidido en que “de esta manera cumplimos con nuestra palabra y con las promesas que le hicimos a los vecinos de El Molino de la Vega, trabajando en esa mesa desde la unidad con una comisión interdisciplinar en la que intervengan las concejalías de Urbanismo, Vivienda y Asuntos Sociales; las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con participación de Policía Nacional y Policía Local; miembros del Colegio de Abogados y administradores de Fincas; y de las asociaciones de vecinos de la capital. “Los vecinos nos piden unidad y todos unidos debemos estar en la solución y en la mesa para solucionar este problema”, ha asegurado el portavoz de Cs.

Por otra parte, García de Longoria espera que el reconocimiento del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva de que en estos momentos no puede otorgar la licencia de obras para que se inicie la construcción del colegio de Pescadería no provoque nuevos retrasos una vez que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ya ha finalizado todos los trámites necesarios y ya tiene dotada la obra presupuestariamente. El portavoz de Ciudadanos ha pedido al PSOE, la única formación que ha votado en contra de la iniciativa para desbloquear la construcción del colegio, “que no se rinda y que dé respuesta a un proyecto que demandan desde hace años los vecinos”.