El Ciudad de Huelva cae ante el Real Betis en la Copa de España (62-89)

El Ciudad de Huelva no logró evitar su segunda derrota en la Copa de España tras caer frente al Real Betis Baloncesto por un contundente 62-89 en el Palacio de los Deportes Carolina Marín.

En lo que era una difícil prueba ante un equipo de categoría superior y con un presupuesto mayor, a pesar de lo cual, los de Íñigo Núñez mostraron coraje y carácter, pero finalmente la diferencia de calidad y profundidad del equipo bético se hizo sentir.

Desde el comienzo, el Real Betis dejó claro por qué es uno de los favoritos para llevarse la Copa de España. Un parcial de 0-7 para abrir el marcador fue un golpe inicial que los onubenses tuvieron que encajar. Sin embargo, el Ciudad de Huelva no estaba dispuesto a rendirse sin plantar batalla. Apoyados en un inspirado Unai Barandalla y en el siempre combativo Chabi Yo, los locales resistieron como pudieron durante el primer cuarto, pero el 13-24 al final de los primeros diez minutos ya reflejaba las dificultades de los choqueros para contener a los visitantes.

El segundo cuarto mostró destellos del verdadero potencial del Ciudad de Huelva. Con un parcial de 7-0 a favor, los locales recortaron la diferencia y llegaron a ponerse a solo un punto (23-24), lo que provocó un rugido de esperanza desde las gradas del Carolina Marín. Sin embargo, esa ilusión fue rápidamente apagada por el Real Betis, que con un estelar Dino Radoncic al mando, volvió a despegarse en el marcador. Su capacidad para dominar tanto en la pintura como en la defensa convirtió los últimos minutos antes del descanso en un monólogo bético, cerrando la primera mitad con un 28-46 que prácticamente sentenciaba el encuentro.

A pesar de la desventaja, los de Íñigo Núñez salieron del vestuario decididos a luchar. Aprovechando que el Real Betis comenzó a rotar a sus jugadores y bajó el ritmo, el Ciudad de Huelva plantó cara en el tercer cuarto, llegando a ganarlo por un ajustado 19-18. Los jugadores locales lograron frenar el vendaval verdiblanco por momentos y cerraron el periodo con una desventaja de 17 puntos (47-64). No era suficiente para soñar con la remontada, pero era un reflejo del carácter luchador del equipo.

En el último cuarto, cualquier esperanza de una remontada se desvaneció. El Real Betis no bajó el pie del acelerador y, con su físico superior y su precisión en ataque, rompió definitivamente el partido. Los choqueros, visiblemente fatigados, no pudieron sostener el ritmo. Un último parcial de 15-25 para los sevillanos terminó de redondear un marcador que no deja lugar a dudas sobre la diferencia entre ambos conjuntos.

El 62-89 final, aunque doloroso para los locales, sirve como una experiencia valiosa para un equipo que aún está en plena pretemporada y que sufre algunas bajas importantes. Para el Ciudad de Huelva, estos partidos ante rivales de mayor categoría son una oportunidad de crecer y preparar mejor la temporada. Aunque las derrotas ante CB Naturavia Morón y ahora el Real Betis hayan sido duras, las lecciones que se llevan pueden ser cruciales para el futuro.

Con un balance de dos derrotas en esta Copa de España, el Ciudad de Huelva tiene aún margen para ajustar piezas y mejorar su rendimiento. El equipo sabe que necesita mejorar en ambos lados de la cancha para competir de tú a tú con los mejores.