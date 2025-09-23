Los Bomberos de Huelva denuncian la desinformación de un "perfil falso" en redes sociales

En los últimos días, bomberos del Ayuntamiento de Huelva han expresado su malestar por los mensajes difundidos desde un perfil no oficial que, según denuncian, ha compartido desinformaciones y bulos en torno a la procesión jubilar Mariana, uno de los eventos de mayor relevancia y con mayor dispositivo de seguridad de la provincia.

Antonio Pérez Zunino, conocido como Chiqui y bombero del cuerpo municipal, explica que este malestar no surge únicamente de un hecho aislado: la desinformación ha sido recurrente y atenta contra la profesionalidad, prestigio e imagen del colectivo. Según el bombero, el perfil utiliza el escudo y el nombre de Bomberos Huelva, llevando a la ciudadanía a pensar que los mensajes representan al cuerpo completo, cuando no es así.

El tipo de mensajes difundidos incluye críticas hacia las actividades diarias del parque de formación, hacia la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, y en general hacia cualquier acción que pueda desprestigiar al colectivo. Chiqui asegura que el objetivo de estas publicaciones no es informar, sino crear alarma y desinformar, especialmente cuando se difunden en momentos de máxima afluencia de público.

Respecto a cómo afecta esta situación al trabajo diario, Chiqui señala que influye en la convivencia y el desarrollo de las tareas cotidianas, pues las críticas constantes generan tensión entre los miembros del cuerpo. Además, considera que el incidente del sábado durante la procesión cruzó una línea que el colectivo no puede permitir, motivo por el cual se decidió emitir un comunicado oficial.

En cuanto a posibles consecuencias si los responsables fueran miembros del propio cuerpo de bomberos, Chiqui explica que podrían derivar en expedientes informativos y sanciones, dado que los funcionarios deben cumplir con obligaciones de confidencialidad y ética profesional.

Sobre la procesión jubilar Mariana, Chiqui detalla que el dispositivo de seguridad contó con más de 1.000 efectivos y una planificación de meses de preparación. Cada operativo tiene funciones específicas y se coordina con medios materiales y humanos estratégicamente distribuidos para garantizar la seguridad durante el evento. Asimismo, todos los agentes implicados, desde las autoridades locales hasta el Ministerio Nacional y el 112, participan en reuniones periódicas del CECOP para asegurar la correcta ejecución del plan de emergencia.

El bombero asegura que todos los procedimientos y medidas de seguridad están perfectamente planificados y garantizan la seguridad, y destaca que la labor de los bomberos no se limita a grandes eventos: el trabajo diario incluye atender emergencias, como incendios recientes en la zona de Juan Ramón Jiménez.

Chiqui concluye recordando que, pese a las desinformaciones, el compromiso del cuerpo de bomberos con la ciudadanía sigue siendo absoluto, y que la prevención y la preparación son esenciales para proteger a la población.