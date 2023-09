El Ayuntamiento de Huelva emite un bando para reducir el consumo de agua

El Ayuntamiento de Huelva emite un bando para reducir en un 10% el consumo de agua, se mantendrá vigenteo hasta que la situación de sequía severa mejore.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz del equipo de gobierno, Felipe Arias. Entre algunas prohibiciones destaca el llenado de piscinas o estanques que no cuenten con un sistema cerrado, el lavado de coche con manguera o las instalaciones de refrigeración sin circuito cerrado.

Ayuntamiento y Aguas de Huelva estudian y trabajan en nuevos proyectos de digitalización y de creación de infraestructuras “que permitan obtener recursos alternativos e incrementar la eficiencia de los ya existentes, para que en lo sucesivo estas situaciones afecten lo menos posible a la ciudadanía”. Entre otras acciones, en colaboración con la Junta de Andalucía, se está desarrollando un ambicioso plan de infraestructuras que va a suponer la modernización de la estación depuradora de aguas residuales, “y también la solución a los 12 hectómetros cúbicos que actualmente está tirando Aguas de Huelva sin darles uso, por lo que gracias a esta iniciativa se van a poder recuperar y se van a utilizar para usos que no sean domésticos como el riego de jardines, producción agrícola o industrial”.

A pesar de estas importantes inversiones desde el Ayuntamiento de la capital no se contemplan subidas en los suministros.

A largo plazo el equipo de gobierno se plantea también la posibilidad de que sea necesario tirar del Boca-Chanza donde sería necesario un tratamiento por ósmosis por la salinidad de este agua.





BANDO MUNICIPAL

La Alcaldesa de Huelva

HACE SABER





Desde 2018, las precipitaciones en nuestra provincia han sido insuficientes y el agua que ha llegado a los embalses no ha compensado el gasto realizado para poder abastecer a la población. Así, las reservas han pasado del 70% de capacidad en otoño de 2018 a menos del 35% actual. En la actualidad, el sistema se encuentra en situación de sequía severa por escasez de recursos y el agua almacenada equivale aproximadamente al gasto de un año y medio.





Si bien el rendimiento anual del sistema de redes de abastecimiento de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA S.A. es óptima, alcanzando un 82% del total del agua captada, teniendo en cuenta pérdidas provocadas por fugas, averías o situaciones de fraude, la situación de sequía descrita, obliga a esta Alcaldía a la adopción de una serie de medidas para que no se use el agua potable en aquellos casos no indispensables. Por ello se hace imprescindible asegurar tanto el abastecimiento de uso doméstico como el necesario para mantener los procesos productivos de las empresas, suprimiendo, en cambio, los consumos de uso ornamental, recreativo y cualquier otro que no sea esencial, aunque ello suponga algunas molestias e incomodidades.





El Ayuntamiento de Huelva y Aguas de Huelva estudian y trabajan en nuevos proyectos de digitalización y de creación de infraestructuras que permitan obtener recursos alternativos e incrementar la eficiencia de los ya existentes para que en lo sucesivo estas situaciones afecten lo menos posible a la ciudadanía.





Desde el Ayuntamiento de Huelva y sus servicios de infraestructuras y parques y jardines se están llevando a cabo una serie de actuaciones para conseguir reducir el consumo, medidas como un uso eficiente del agua en el riego de zonas verdes, el aprovechamiento de aguas pluviales para riego de arbolado, ejecución de reconversión de zonas verdes, o la reducción de consumo de agua en baldeos mediante el empleo de maquinaria más eficiente.





En todo momento, el Ayuntamiento de Huelva trata de compatibilizar el uso del agua de la manera más eficiente posible sin perjudicar los servicios públicos que se llevan a cabo desde las distintas áreas municipales.





Esta Alcaldía insta a todos: la ciudadanía, organismos, empresas y demás colectivos sociales, a un uso racional, responsable y solidario de un bien escaso, como es el agua y a un esfuerzo colectivo y solidario para alcanzar el objetivo de ahorro del 10% en el consumo que nos permita preservar las reservas actuales.





En consecuencia, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le concede la vigente ley de Régimen local ha resuelto:





Primero.- Prohibir el uso de agua potable en los siguientes supuestos:





• Llenado de piscinas, estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado.

• Fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre.

• Lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza la efectúa empresa dedicada a esta actividad.

• Instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado.





Segundo.- Reiterar la prohibición de disponer de bocas de riego y manipular en la red de distribución general sin autorización escrita de AGUAS DE HUELVA, salvo en los casos de incendio.





Tercero.- Suspender temporalmente los contratos de suministro destinados a los usos prohibidos detallados en las normas anteriores.





Cuarto.- Este Bando estará en vigor hasta que se dicte un nuevo bando en virtud del cual se deje sin efecto su vigencia. En los canales de atención al usuario/ciudadano de AGUAS DE HUELVA se atenderán las consultas que se produzcan en relación con las anteriores disposiciones, pudiendo utilizarse los mismos para comunicar cualquier información de pérdida o uso indebido del agua.





El incumplimiento de las obligaciones dispuestas podrá ser considerado como infracción y sancionado según lo previsto en el Capítulo IV del Decreto 178/2021, de 15 de junio, por el que se regulan los indicadores de sequía hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión de los

Recursos hídricos en las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía.





Lo que se hace público para generar conocimiento, encareciendo a todos los ciudadanos y ciudadanas su colaboración para el cumplimiento de tales normas, que entrarán en vigor el día 18 de septiembre de 2023.













Pilar Miranda Plata





Huelva, 18 de septiembre de 2023