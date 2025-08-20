La AUGC lamenta agresiones el pasado fin de semana a agentes de la Guardia Civil en Riotinto

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lamentado que "siguen aumentando de forma considerable" las agresiones a agentes de la Guardia Civil de la Cuenca Minera de Huelva, que ha provocado "lesiones" y ha apuntado a que la última se ha producido este pasado fin de semana en Minas de Riotinto cuando efectivos acudieron a un aviso por una reyerta en el barrio Alto de Mesa.

Así lo ha señalado en una nota de prensa, en la que ha afirmado que durante el año 2025 "casi una quincena han sido agredidos en la Cuenca Minera" y que estas agresiones están "motivadas por la pérdida del principio de autoridad, la falta de garantías jurídicas y la escasa sanción penal".

Con respecto a la agresión del pasado fin de semana, la AUGC ha apuntado a que se han dado por "familiares o allegados a la misma familia que agredió a los guardias civiles en lo Alto de la Mesa el pasado mes de abril, lo que, a juicio de la asociación, "ya de por sí da idea de la conflictividad de los mismos".

Al respecto, ha explicado que los agentes se trasladaron a Riotinto para atender a una llamada por una pelea, "cuando más de 15 personas, rodearon a dos agentes, que trataban de identificar a dos presuntos participantes en la pelea, y les tiraron bebidas y botellas de agua", por lo que tuvieron que ser ayudados por otros tres agentes.

Así, ha señalado que "ante el aumento de la violencia y de las agresiones, los agentes lograron detener a un presunto participante en la pelea, aunque estaban siendo agredidos con objetos que lanzaban familiares del detenido".

"No contentos con la situación, los mismos familiares se trasladaron al Puesto de la Guardia Civil, amenazando de muerte a varios agentes, además de proferir insultos, diciendo que tenían armas y que lo pagarían con la vida, por lo que tuvieron que acudir patrullas de otras unidades e incluso la Policía Local para dar protección al Cuartel y a los guardias civiles actuantes", ha proseguido señalando la AUGC.

En este sentido, critica que "la falta de efectivos, medios y sobre todo la falta de apoyo jurídico e institucional, está causando una importante sensación de inseguridad en los componentes de la Guardia Civil en la provincia de Huelva y, en este caso, en los de la Cuenca Minera, incluyendo a los agentes de los puestos limítrofes, que en muchas ocasiones, tiene que acudir en auxilio y apoyo de compañeros o de incluso como en este caso Policía Local".

Por todo ello, la AUGC ha lamentado el "exponencial aumento de agresiones" que "se ha denunciado en numerosas ocasiones" y critica la "falta de aplicación de medidas, la escasa sanción penal de las agresiones" y que "el tramite de las agresiones, por el procedimiento de juicio rápido, hace que algunas de las lesiones no están todavía curadas ni evaluadas por el medico forense cuando ya se pretende celebrar un juicio rápido, sin tener la certeza del tiempo de la curación y la reclamación por los daños que se puede hacer al agresor".

Finalmente, señala que tras haber mantenido reuniones "con responsables políticos de la provincia" para trasladar sus "inquietudes" y reclamaciones, "nada cambia y no se pone remedio".