Aroche cifra en 500 las hectáreas quemadas y califica el incendio como de "gran magnitud"

La sierra de Picos de Aroche, en la provincia de Huelva, enfrenta un incendio de gran magnitud que comenzó ayer por la tarde. Cristina Romero, alcaldesa de Aroche, explica que la situación está controlada, aunque se mantiene la vigilancia debido al viento y las altas temperaturas.

Romero señala que durante la tarde de ayer el viento complicaba la labor de los bomberos, pero al caer la noche el panorama mejora: los hidroaviones se retiran y entran en acción las máquinas y brigadas terrestres, que trabajan tanto a máquina como a mano para delimitar el perímetro del fuego. Además, subraya la importancia del refuerzo de los compañeros portugueses, que contribuyen a contener el incendio y proteger la masa forestal cercana a la frontera con Portugal.

La alcaldesa indica que la superficie afectada asciende a unas 500 hectáreas, aunque el fuego no amenaza núcleos urbanos, ni Aroche ni Encinasola. Sin embargo, preocupa la masa forestal y la fauna local, incluidos los buitres, por lo que los equipos continúan muy atentos a cualquier conato o reavivamiento de las llamas.

Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva Los bomberos del Consorcio Provincial combaten el fuego en Aroche

Romero resalta que la coordinación de los medios ha sido fundamental: se desplegaron 18 medios aéreos y 150 terrestres procedentes de Andalucía y Portugal. La alcaldesa comenta que la llegada de unos 80 efectivos portugueses con 10 camiones fue especialmente emotiva, ya que trabajaron codo con codo con los equipos locales, organizándose de forma inmediata y eficaz.

Además, Cristina Romero recuerda que la situación exige precaución ante la subida de temperaturas durante la jornada, especialmente porque la sierra permanece en aviso naranja por calor. La alcaldesa asegura que mantener el campo frío y controlar los focos es clave para evitar una propagación mayor, y que, una vez estabilizado el incendio, se evaluarán medidas urgentes para recuperar los montes afectados.

Romero concluye destacando la colaboración internacional y autonómica: “Estamos muy agradecidos a todos los medios y a los efectivos que trabajan sin descanso para proteger nuestros montes”, asegura, al tiempo que mantiene un mensaje de prudencia ante lo que resta de la jornada.