ARO y Ayuntamiento de Palos de la Frontera renuevan su convenio de colaboración

Con más de 50 años de experiencia, la asociación ARO (Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Onubenses) afronta nuevos retos desde su nueva sede situada en el Estadio Colombino de Huelva. Ambiciosos proyectos que suponen una gran ayuda para sus más de 900 socios de toda la provincia, siendo 65 de ellos de Palos de la Frontera.

Tras un encuentro en sus nuevas instalaciones, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, acompañada por la concejal María del Carmen García, se reunía con el presidente de la asociación, Fernando González, y parte del equipo técnico. Todo ello con el objetivo de renovar el convenio de colaboración entre ambas entidades. Una firma que supone una gran ayuda para ARO.

Con esta cuantía, 12.000 €, el grupo de ayuda podrá seguir desarrollando su trabajo en toda la provincia, ofreciendo un espacio sano a todas aquellas personas que tienen problemas con algún tipo de tóxico, al igual que a sus familiares. Una terapia fundamental para salir del pozo de las adicciones.

“Ofrecerles a nuestros vecinos este tipo de ayudas en unos momentos complicados es fundamental. Nuestro compromiso es estar con ellos, sus familias y apoyarles a salir de esa situación”, añadía la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Entre sus principales líneas de actuación destacan: la rehabilitación integral, con programas que incluyen acompañamiento terapéutico, reinserción laboral y social; el apoyo a familias, reconociendo el papel clave del entorno en los procesos de recuperación; la prevención y sensibilización, mediante campañas y actividades educativas dirigidas a toda la sociedad.

Este convenio supone un paso más en la construcción de una red de colaboración institucional para combatir las adicciones y promover una sociedad más justa, solidaria y saludable. Un compromiso de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.