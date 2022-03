La campaña de los cítricos en Huelva está siendo "caótica"

Los citricultores onubenses han sido los últimos en dar la voz de alarma. Dos semanas perdidas entre la lluvia y la huelga de transportes. Confían en que las medidas que anuncie el gobierno consigan que la situación se normalice.

Los agricultores también han visto caer los precios que han percibido por los cítricos; la caída más acusada ha sido la de la naranja que se ha fijado en un 51 %, seguida de la del limón en un 38 % y la de la mandarina en un 29 %. La producción de Huelva, superará las 612.000 toneladas

Por otra parte, “la agricultura de Huelva, de Andalucía y de este país tiene un problema y se llama Pedro Sánchez”, ha afirmado con rotundidad el parlamentario onubense de Ciudadanos (Cs) y portavoz adjunto del grupo liberal en el Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, que ha asegurado que “el presidente del Gobierno que no ha reaccionado a tiempo” ante el incremento del precio de la energía y de los carburantes.





Díaz, que se ha reunido con Lorenzo Reyes, presidente de la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva (ACPU), hoy en Cartaya, ha explicado que “los precios de los insumos no han parado de subir, tanto de la energía, como de los carburantes y de los fertilizantes durante de semanas que ha devenido en una huelga del transporte que está paralizando el país y que está provocando que nuestros agricultores y los citricultores en particular tengan problemas ahora”. De hecho, ha señalado “esta campaña empezó bien se ha ido complicando progresivamente por esta inacción del Gobierno”.





En este sentido, el parlamentario naranja ha pedido a la Subdelegación del Gobierno en Huelva que sea “muy diligente” con los piquetes que “su propio Gobierno despenalizó hace apenas unos meses” de modo que “se dediquen a informar, pero no a paralizar la ida y vuelta de los camiones que son esenciales para llevar nuestros productos perecederos, de alta calidad y valor añadido”. Díaz ha insistido que “los cítricos y todos los productos onubenses tienen que llegar a los lineales de Europa y poder competir en condiciones de igualdad, y no en desigualdad como ocurre ahora, con productos que vienen de países terceros, que no tienen problemas de transporte porque sus gobiernos sí han actuado cuando tenían que hacerlo y estos productos están copando los lineales de Europa”.





El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Cs ha insistido en que “tenemos un Gobierno que no está sumando para nuestra agricultura, nuestra pesca y otros productos, que se están viendo dañados por esta inacción”. Así ha recordado que el Gobierno quiso esperar hasta el día 29 para tomar medidas “aunque la Comisión Europea sí habían facultado a los países para que adoptasen decisiones, como hicieron Bélgica, Portugal o Alemania”, pero, ha criticado, “Sánchez quería hacer el teatro que ha hecho en Europa, porque la levantada de la mesa no era más que un ardid político”.





Díaz ha lamentado que “Sánchez haya criminalizado a los transportistas autónomos que se están manifestando legítimamente, llamándolos de ultraderecha, no reconociéndolos para negociar con ellos, porque no tienen una representatividad constituida”, pero, le ha recomendado: “Hay que tener la habilidad cuando se gobierna de sentarse con todos y aportar soluciones y ahora tienen un problema muy gordo”. “Nuestros agricultores y empresarios necesitan durante toda la campaña el transporte y el Gobierno se ha olvidado de ellos, de los núcleos rurales”, ha subrayado.





El diputado onubense de Cs ha abundado en que “estamos exigiendo desde Andalucía una mirada constructiva y responsable hacia estos municipios y hacia los núcleos rurales donde se produce lo que se consume en todas las ciudades y en toda Europa”. Así, ha recalcado, “el 80 por ciento de los cítricos que se producen en la provincia de Huelva acaban en los lineales de toda Europa”.





Finalmente, Díaz ha detallado que “Ciudadanos y el Gobierno de Andalucía está del lado de los agricultores, de nuestros pescadores, cazadores y transportistas, como estamos demostrando”. “Nuestra misión, como partido que sustenta al Gobierno, es hacer la labor de transmisión del Parlamento para introducir estos asuntos en la agenda política y nuestros gobiernos tomen decisiones, tanto en Andalucía como en Madrid, que acaben redundando en nuestros sectores productivos”, ha concluido.