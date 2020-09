He vuelto tal como prometí el último día de julio, cuando mis palabras callaron debido al cansancio, el calor y las mascarillas.

He vuelto porque echo de menos tus pensamientos, penas y alegrías. Tu amistad, afecto y el jardín de tus

miradas...

Me hubiese gustado escribir de la Patrona, el día en el que La Virgen Chiquita se quedó en su Santuario de la Cinta sin hacer la tradicional bajada al amanecer por el Conquero. ¡Ay...!.

He vuelto para recordar a amigos que se han ido en Agosto a las Marismas del Cielo como, por ejemplo, Manolo Romeu, Carlos Arias, Pepito “el alemán” (anteayer) o la Tia Lela, con 107 años...

He vuelto consciente de la necesidad que tenemos todos de contar con una guía, un asidero fuerte donde agarrarnos en medio de las incertidumbres y las turbulencias del máldito Covid...

He vuelto para seguir escribiendo, cada mañana, en un mundo en cambio, donde parece que todo es nuevo. ¡Nada del pasado es válido!. Inmenso error...

“SER UNA REALIDAD”

He vuelto al confort de mi gran familia. A sentir tu cercanía en el contacto diario de la página.

He vuelto por añorar tus “me gusta”, comentarios, mociones, sentimientos, voz, respiración y tu aliento...

He vuelto con la piel más morena, lleno de energía, sueños e ilusiones, como las gaviotas llegan tras cruzar el mar, la playa y el cielo azul contento de Huelva.(imagen ilustrativa)

He vuelto, junto a mi hermana la esperanza, con la meta de poderos abrazar fuerte cuando todo esto pase...

He vuelto, porque juntos todo es posible. Hasta alcanzar ser el cielo en la tierra.

Donde tu vida, tu historia personal y felicidad, en lugar de ser un sueño sea una realidad.

Aquí estoy. Cumpliendo el compromiso con mis 5000 amigos de Facebook.

El pavoroso fuego “del viento” en la Sierra, y parte del Andévalo, quedó ayer extinguido.

La gente evacuada regresó a sus casas, de la misma manera que, esta mañana, yo he vuelto contigo...

“BUENOS DÍAS”