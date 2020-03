¿Qué quieres que te cuente hoy?. Puedo contar que estamos viviendo una guerra a vida o muerte, sin salir de casa.

Las calles están vacías. Apenas se escucha el ruido de los coches, ni el de los pasos de la gente que van a trabajar, de quienes van y vienen a comprar al super, a la farmacia, a pasear el perro...

Es un rio de rostros cargados de preocupación, sin poder contener sus sentimientos. Por un lado, miedo al contagio del virus y, por otro, la alegría de disfrutar de la luz del sol, una o dos veces al día.

El ruido está en la tele. Hasta que a las ocho de la tarde, todos los días, se elevan los decibelios en la calle.

Son los aplausos masivos de personas asomadas a balcones y terrazas, de toda España, agradeciendo la labor de los sanitarios que luchan, en primera linea de combate, contra el Coronavirus.

Un gesto simbólico que llega a las puertas de las Urgencias, reconforta y agradecen los profesionales de la Sanidad.

Pero los médicos , enfermeros y otros sanitarios, ademas de los aplausos, necesitan mascarillas, respiradores, batas y trajes especiales (armas) para luchar a vida o muerte contra un enemigo invisible y traicionero.

¡Jamás me rendiré!

Una hora después ( 9:00 noche) de que los aplausos hubieran saltado de un balcón a otro, de un vecino a otro, como un virus de solidaridad, la tele aumentaba su sonido al comenzar el telediario.

En pantalla aparecia el presidente del gobierno anunciando un Plan de Choque para amortiguar el impacto económico de la crisis.

Aunque estaba serio y humilde, en algunos momentos parecía algo florido pese a la gravedad del momento. La música de lo que decía me resultaba buena (Avales, ERTES...). La letra le corresponderá leerla ahora a los más afectados por la crisis.

En medio de las cifras del Plan de Choque del gobierno, el presidente Pedro Sánchez manifestaba convencido: “en la guerra contra el virus jamás nos doblegaremos, resistiremos y venceremos”.

Por ello se me ocurre que si el himno que simbolizó la transición española fue “Libertad sin Ira” del grupo musical onubense “Jarcha”.

La banda sonora de la crisis del Coronavirus podría ser la canción “RESISTIRÉ”, del conocido conjunto “Dúo Dinámico”:

“Cuando pierdas todas las partidas.../Cuando se me cierren las salidas /Y la noche no me deje en paz.../Cuando sienta miedo del silencio.../Cuando se rebelen los recuerdos /Y me ponga contra la pared.

Resistiré, erguido frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel...Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte /Soy como el junco que se dobla /Pero siempre sigue en pie...Resistiré y jamás me rendiré...”. ¡BUENAS TARDES!