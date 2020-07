"El rey y la reina"

¡No tengo perdón de Dios!. Hasta ayer no me enteré de que al final de junio (después de mi santo) se celebró el Día Mundial de las Redes Sociales. ¡No tengo perdón de Dios...!, no haberle dedicado el BD a algo tan importante en nuestras vidas.

Lo mismo que somos lo que comemos. Somos lo que publicamos en la red. Las redes sociales han terminado con la privacidad.

La vida familiar y social se ha transformado en una vida electrónica. Facebook, Twitter, You Tube...son aplicaciones de las redes donde aparecen nuestras vidas digitalizadas.

Ya no vamos solos a una comida, el Rocio o a un viaje. Lo hacemos acompañados de una cámara digital (móvil), para que después los amigos de Facebook revivan la fiesta en linea o en directo.

En el corazón de las redes sociales está el intercambio de información personal. Y Facebook es el paradigma. Sin irnos más lejos, en mi publicación de ayer te cuento mi paseo del primer día del verano.

Con las personas que hablé. El calor que pasé. La ilusión de llegar pronto a casa. Era un relato del paisaje y el paisanaje de Punta Umbria.

Las redes sociales nos han dado el poder de escribir y compartir. Con él hemos hecho del mundo un lugar más transparente.

“MÓVIL DE DÍA Y DE NOCHE”

Al tiempo de escribir este BD, más de cien mil millones de E-mails (coreos electrónicos) se han enviado en todo el mundo. Publicado 300 millones de Tuits y ha habido 2.500 millones de búsqueda en Google...

Una autentica revolución. ¿Te acuerdas de cómo era la vida entes de Internet y las redes sociales...?.

Antes de ellas, sólo los familiares y amigos más próximos sabían dónde estábamos, qué comíamos, con quién hablábamos, cuál era nuestro equipo de fútbol favorito, o a quien votábamos...

Ahora sabemos no sólo el presente en directo, sino conocemos, porque la gente lo cuenta, los proyectos de futuro.

Las redes pueden hacernos creer que tenemos muchos amigos, que nuestra opinión cuenta mucho y que somos guapos e inteligente.

Alguien ha escrito que “La vanidad humana nunca se ha sentido mejor que desde que existen las redes sociales”.

A los positivos nos parece bien la autoestima personal, pero siempre que no sea a costa de vernos a nosotros mismos en un holograma (imagen falsa, en relieve...).

El reto de hoy es inculcar el uso responsable de los jóvenes que han crecido con Internet. Acompañados del movil, día y noche.

Vivimos en la Era digital. Facebook ya es el tercer país del mundo (población) y mueve más información que cualquier gobierno nacional.

Si en las Redes Sociales el contenido es el Rey. La comunicación es la Reina. ¡BUENOS DÍAS!