"Luz y Esperanza"

El presidente del Consejo de Humanidades, el inefable Toni Gonzalez, ha acertado un año más en el encargo del cartel de la Semana Santa de Huelva.

El autor es el pintor Antonio Cas.

En la obra recoge la imponente figura del Nazareno maniatado, como sol de justicia que emerge en la mañana de Huelva. A los lados de su cabeza aparecen los perfiles de la propia imagen y dos VÍrgenes, simplemente dibujadas (imagen ilustrativa).

El contraste de lo esbozado con lo detallado, de los colores arriba y abajo y del estilo contemporáneo con el barroco, hacen del cartel un retrato muy actual de la Semana Santa, en la que todo tipo de sensibilidades se unen para crear y conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

El autor del cartel ha elegido el imponente Nazareno, cuya figura invita a la reflexión en tiempo de cuaresma y a vivir la esperanza en tiempo de coronovarirus.

“LA PROMESA DE DIOS”

En estos momentos angustiantes, donde el porvenir no es claro, necesitamos más que nunca vestir ropa color esperanza.

Me podrás decir que es difícil cuando uno se siente vulnerable en una situación de tanta incertidumbre (contagios, muertes, vacunas...) y las implicaciones que tendrá en nuestra vida futura.

Llevas razón, es difícil. Sin embargo, en medio de las dificultades es cuando, los creyentes en Jesús, debemos hacer una lectura del momento que vivimos desde los ojos de nuestra fe.

El cartel del Jesus Nazareno para el 2021, además de ser una excelente obra artística, es un recordatorio de algo tan esencial como es la realización trascendente del ser humano.

Las cofradías no saldrán a la calle, este año, paraa hacer estación de penitencia, pero sus titulares recibirán en los templos a todos los hermanos y devotos, que llevarán la procesión por dentro.

La promesa de Dios es la de un padre-madre que nos asegura que estará con nosotros hasta el final de los tiempos, y ese final será de luz y de esperanza. La que, a veces, tanto nos falta... ¡BUENOS DÍAS!