"El libro de la pandemia"

Ayer fue el día del Libro, no hubo Premio Cervantes, ni las tradicionales firmas de escritores en ferias situadas en las plazas, parques y avenidas de las ciudades, por culpa del confinamiento.

Pero el año que viene los escritores se desquitaran de la ausencia con la presentación en primicia de libros sobre la pandemia,.

Al comenzar el BD se me ocurre un titulo para un posible libro: “DEL MIEDO A LA SOLIDARIDAD”, pensando en que de todas las emociones que hayamos podido sentir durante la crisis, estoy seguro de la prevalencia del miedo y la solidaridad (amor solidario).

Por algo son las dos emociones básicas que los seres humanos más sentimos a lo largo de toda nuestra vida, acentuadas en el momentos de crisis.

En el libro podría contar una pequeña historia de como, en una crisis, somos fácilmente víctimas del miedo que nos paraliza, nos impide actuar y, puede dejarte mirando la vida detrás del cristal de la ventana.

La historia cuenta que “En la India, estaba sentado un anciano junto a un camino. Pasó por allí el espíritu de la peste. El anciano le preguntó: ¿A dónde vas?. El espíritu de la peste dijo: “Voy a Benarés. Tengo la misión de matar a un centenar de personas.

Pasaron unos días, y en Benarés murieron miles y miles de personas víctimas de la peste, según decían las noticias que se divulgaron y llegaron a oídos del anciano.

“GANAREMOS A LA PANDEMIA”

Cuando el espíritu de la peste volvía de cumplir su mortífera misión, se encontró nuevamente con el anciano. Éste le recriminó al espíritu de la peste porque le había mentido: Dijiste que ibas a matar a cien. Y has matado a miles. No, no, contestó el espíritu de la peste, yo solamente maté a cien. El miedo mató a los demás”.

Moraleja: Esta historia nos enseña lo importante que es no tener miedo, pero olvida que los 22.000 fallecidos en España no han muerto de miedo, sino por coronavirus y, muchos de ellos, por falta de respiradores...

La segunda parte del libro podría ser sobre la solidaridad, el amor solidario, de la España de los balcones, aplaudiendo a los sanitarios (30 fallecidos en primera linea de combate), o contando como ONG, conventos, asociaciones han fabricado mascarillas de forma altruista....

Los seres humanos somos solidarios, unos más que otro, sin duda. Pero la base fundamental del amor solidario está en nosotros y sale con brillo en momentos tan difíciles como los actuales.

Quizás, antes de la llegada del virus a nuestras vidas, éramos una sociedad suficiente, donde todo el mundo iba a lo suyo sin preocuparnos demasiado de los asuntos de los demás.

Ha tenido que suceder esto para darnos cuenta de lo frágiles que somos, de que uno sólo no tiene fuerza suficiente para vencer una crisis sanitaria, política, económica y social de semejantes magnitudes.

Sin embargo, por mal que estén las coas, si unimos nuestras fuerzas y cambiamos el miedo por la valentía, el egoísmo por la solidaridad y el pesimismo por la ilusión y la esperanza, este partido los vamos a ganar. ¡BUENAS TARDES!