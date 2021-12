Feliz Navidad… o qué?

Acabamos de pasar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen, Madre de Dios, que la celebramos en toda nuestra tierra con el mayor fervor y devoción por la Virgen, a la que vemos, en las Imágenes que la representan, bellamente vestidas con el color celeste de la pureza.

El dogma de la Inmaculada, tan arraigado en todos los países de tradición cristiana, me lleva a tratar la noticia que conocimos la semana pasada, de que la Comisión Europea proponía que nos limitáramos a felicitar las fiestas, y no la Navidad. Aunque afortunadamente se produjo una posterior rectificación, o marcha atrás, siendo como soy un europeísta convencido, tal noticia me produjo una profunda tristeza y decepción.

Y es que, precisamente, la bandera de la Unión Europea está inspirada en la iconografía religiosa tradicional, que representa a la Virgen María coronada. Arsène Heitz, el diseñador de la bandera, afirmaba que: “inspirado por Dios, tuve la idea de hacer una bandera azul, sobre la que destacaban las doce estrellas de la Inmaculada Concepción de Rue du Bac; de modo que la bandera europea es la bandera de la Madre de Jesús que apareció en el cielo coronada de doce estrellas”.

Lo que intentó hacer la Comisión, con esa circular, hoy afortunadamente retirada, en la que instaba a no felicitar la Navidad, era renegar de los principios fundadores de Europa, basados en el Humanismo Cristiano, en esos valores que han convertido a las naciones europeas, en las más avanzadas y libres del mundo, y con un mejor sistema de cobertura social para sus ciudadanos.

En esos principios se inspiraron Schuman, Adenauer, De Gasperi, Monnet... los padres fundadores de lo que hoy es la Unión Europea. Europa no puede entenderse sin el cristianismo. Pretender negar esto, es absurdo, estúpido y profundamente injusto. Poner en valor y sentirse orgulloso de los valores propios, no puede ser nunca motivo de ofensa para nadie. En todas las naciones de Europa (a diferencia de lo que ocurre en otros muchos países), la libertad de culto está plenamente garantizada. Con el mayor respeto, se admiten todas las confesiones religiosas, que pueden celebrar sus cultos. Pero de ahí a pretender, que los que profesamos la religión mayoritaria en toda Europa, el cristianismo, que además está en el origen mismo de esta comunidad de naciones a la que pertenecemos, tengamos que ocultar nuestra Fe, o quedemos relegados a las esferas estrictamente privadas, con el pretexto de no ofender a no sé quién, es algo que resulta del todo inadmisible.

Actitudes tan cobardes e incomprensibles como la que intentó la Comisión Europea (o como vemos también en otros sectores e instituciones de nuestra propia nación) renegando de sus propias raíces, solo consiguen aumentar el desapego de la ciudadanía con el proyecto europeo y alentar el surgimiento de partidos populistas y extremistas, como está ocurriendo en muchos países de Europa.

Y además todo es absurdo, porque no conseguirán nunca que los ciudadanos europeos olvidemos nuestros valores y principios. Y muchos menos nuestra devoción y amor por la Virgen. No hay más que pensar cuántas plazas, calles, catedrales… de casi todas las ciudades de Europa, están dedicadas a la Virgen, o las muchas fechas en que la celebramos, en sus diversas advocaciones y, desde luego, su presencia como tema destacadísimo, en todas las artes, pintura, escultura, música, etc…

En fin, que tal pretensión es absurda y estéril. Pero en todo caso, nos alegramos de la rectificación, que esperemos sea sincera y definitiva.

Y como la Inmaculada es un día grande en mi casa, permítanme que salude y felicite desde aquí, a las Conchas de mi familia, mi madre, mi hermana, y aunque ya el cielo, también para mi abuela.

Y para concluir, me adelanto con mis mejores deseos, de una muy FELIZ Y SANTA NAVIDAD!!