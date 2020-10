"Cuestión de empatía"

A los tres días del toque de queda todos son incertidumbres e improvisaciones. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuales son las normas dictadas. Ayer, el gobierno cambió el sujeto. Lo deberá pedir cada autonomía.

De ahí que, para saberlo, hemos de escuchar a unos y a otros con mucha atención y, aún así, no nos enteramos. No dan confianza.

“Acaba de hablar....”. -me dice Carmen, ¿Qué ha dicho?. “No me he enterado bien de si seremos o no confinados...”

En la peor crisis sanitaria y económica nos faltan lideres confiables, convincentes y con empatía.

Una palabra que proviene del griego, pronunciada mil veces, pero practicada muy poco.

Quiere decir algo así como: “Compartir Sentimientos”. Dicho de otra manera: “Comunicarnos afectiva y emocionalmente con los otros”.

Es la capacidad de conectar con los demás. De ponerse en el lugar del otro. La empatía se cultiva en las relaciones personales, pero resulta imprescindible para el orador, y más aún en los lideres políticos actuales.

“FALTA DE CONFIANZA”

Alguien que aparezca en la tele enojado, huidizo o pesimista generará desconfianza y rechazo.

Quien se presente con apariencia afable, segura y relajada, obtendrá una mejor acogida.

La empatía la debemos trabajar y desarrollar en todas nuestras relaciones sociales. No se trata de sonreír siempre y a todos (lo cual no es negativo), sino en mostrarse abierto a recibir una comunicación del otro, mantenerla y darle a entender que sientes respeto por él.

La buena noticia es que la empatía es un habito que se cultiva y se va interiorizando lentamente.

Si además, la ponemos en practica de manera constante, puede pasar a ser un rasgo de nuestra personalidad.

El rasgo del que adolecen la mayoría de los lideres que guían nuestras vidas en momentos de tanta confusión.

¡Ojalá se entrenaran en empatía!. Sería el mejor antídoto a la grave falta de confianza. ¡BUENOS DÍAS!