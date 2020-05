Dice una copla popular: “Ni contigo ni sin ti /Tienen mis males remedios /Contigo porque, me matas/ Sin ti porque, me muero...”

Esta paradoja en verso es el retrato de lo que ocurre, ahora mismo, en el Congreso de los Diputados.

El amor de Sánchez a Rufián (moción de censura), está sepultado bajo el dolor del no republicano a la prorroga del Estado de Alarma.

La pandemia los ha sometido a prueba. La convivencia entre socialistas y republicanos es más ardua con la entrada de un tercero en discordia.

Arrimadas (Cs), por no saber todavía lo que quiere ser de mayor, se ha cruzado en el camino de la pareja Sánchez -Rufián, deteriorando la relación entre ellos. Al borde de la ruptura.

“¡Señorías, tomen asiento!. Va a comenzar la sesión. Tiene la palabra el presidente del gobierno, para solicitar una nueva prorroga del Estado de Alarma...” (Presidenta del Congreso).

Sánchez anhelaba un mes. Sus aliados aprueban quince días.Él presidente propone un dilema falso: ¡Alarma o muerte!.

“QUISIERA NO VERTE”

¿Por qué es mentira?. En las leyes españolas hay bases suficientes para restringir la movilidad de la población, controlar la epidemia y, a la vez,respetar los derechos ovilles y libertades democráticas.

Aún así. Saldrá adelante. ¿Será la última?. No lo sé. Sánchez es especialista en el regate corto.

En una situación sanitaria y económica dramática, el gobierno no debería mendigar, cada 15 días, el SÍ o la Abstención.

La salud física y económica de los españoles está por encima de los intereses políticos. ¿Solución?. Acuerdo por el interés nacional de las mayorías socialistas y populares.

¿Es posible?. Difícil. ¿Por qué?. Falta altura de miras. Los lideres políticos no pasan su mejor momento.

El debate está llegando al final. La presidenta del Congreso le concede la palabra al presidente del gobierno para el cierre.

“Gracias, señora Arrimadas, por su SÍ. ¡Señor Rufián!, inicie mi primera intervención con la copla: “Ni contigo ni si ti...”.

Tras escuchar sus palabras vuelvo al poeta Antonio Machado: “Quisiera verte y no verte /Quisiera hablarte y no hablarte /Quisiera no conocerte /Para poder olvidarte, ay...”. ¡BUENOS DÍAS!