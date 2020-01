El TACON golpea al Sporting a la zona baja (1-3)

El Sporting no pudo sumar en el primer partido como local de la segunda vuelta, en el que cayó por 1-3 ante el C.D. TACON. Y eso que las intenciones fueron buenas. Al segundo minuto pudo llegar la primera oportunidad sportinguista pero, tras marcharse de Kaci, se dejó atrás la pelota Peace Efih justo antes de pisar área. El TACON, por su parte, llegó en un par de saques de esquina consecutivos al inicio del encuentro, el segundo de ellos despejado entre Sandra Bernal y Castelló. Un par de minutos después respondió el conjunto onubense con una buena acción entre Patri Ojeda y Mascaró, a la que se adelantó al salir a la frontal del área la guardameta Yohana. Pudo adelantar Mascaró al Sporting con un disparo al palo tras tocar lo justo Yohana para desviar el tiro de la delantera balear, que recibió un buen pase de Fatou Kanteh. Ya en el minuto 13 lo intentó Marie-Yasmine Alidou con un disparo desviado desde fuera del área tras el que reclamó una falta no pitada en dicha acción. Respondió al cuarto de hora de partido Ainoa con un disparo desviado en la frontal que acabó despejando la zaga sportinguista.

Dos minutos después lo intentó el TACON con una buena jugada entre Asllani y Jakobsson, pero cortó y controló el balón en el área una muy segura Cinta Rodríguez. Sin embargo, el conjunto madrileño volvió a avisar solo un minuto después con un disparo que salvó bajo palos Fatou Kanteh tras un saque de esquina. El segundo córner acabó en remate taponado por Sandra Bernal y una contra de Peace Efih que acabó en una falta de ataque de la nigeriana. Tres minutos después volvió a intentarlo el Sporting tras una falta sobre Patri Ojeda. Fue una de las pocas acciones que señaló en contra del TACON, cuyas jugadoras se empleaban en tareas defensivas con excesiva dureza en acciones que la mayoría de las veces quedaban impunes. Esta vez, la falta la señaló la colegiada y tras colgar el balón Elena Pavel el rechace le cayó a Marie-Yasmine Alidou, a la que le salió un disparo desviado. En el ecuador del primer tiempo dio la réplica Kaci con un disparo en la frontal que taponaron entre Cinta Rodríguez y Patri Ojeda. Otra falta, esta vez de Samara por Fatou Kanteh, la colgó al área Elena Pavel. El balón salió junto a la cepa del palo sin que encontrara antes rematadora. Tampoco remató el TACON un centro de Jakobsson, ya que Korina acabó antes de cabeza. Respondió Peace Efih con un centro al área para Mascaró, pero se adelantó Yohana blocando el esférico a ras de suelo.

Siguió un par de minutos después un remate muy desviado de Patri Ojeda para finalizar una jugada a balón parado para el Sporting Huelva, Ciudad que Marca. En el minuto 31 tuvo una oportunidad Mascaró, cuyo disparo en el área detuvo Yohana. Siete minutos después intentó sorpender la Thaisa con el lanzamiento de una falta rasa al área para Jakobsson, pero se adelantó Chelsea evitando el peligro. La última ocasión del equipo onubense antes del descanso fue un centro de Elena Pavel despejado por Oihale a córner, aunque el Sporting no aprovechó en forma de remate el saque de esquina. El primer tiempo acabó con un disparo desviado de Jakobsson.ç

SEGUNDA Y DECISIVA PARTE

La segunda parte no comenzó bien para los intereses del Sporting. Tras una primera ocasión blanquiazul, un centro en el primer minuto de Fatou Kanteh al que no llegó Peace Efih, y un posterior disparo de Fatou Kanteh que destuvo Yohana, se adelantó el TACON por mediación de Thaisa, que desvió lo justo un centro desde la izquierda del ataque madrileño que tocó lo justo Thaisa para sorprender a Chelsea y hacer el 0-1. El Sporting buscó el empate, primero con una falta junto al pico del área que lanzó desviada Patri Ojeda y luego con un buen lanzamiento desde la frontal de Marie-Yasmine Alidou, que se marchó ligeramente desviado. También tuvo su oportunidad un minuto después Mascaró, que sin dejar bajar el balón al piso disparó Mascaró desde el área de meta, pero detuvo Yohana.

En el minuto 61 una falta lejana colgada por Cinta Rodríguez botó en el área y a punto estuvo de sorprender a Yohana, que despejó el esférico como pudo a saque de esquina. Solo dos minuitos después empataría el Sporting Huelva, Ciudad que Marca, con una lanzamiento desde cuarenta metros de Patri Ojeda, que vio a la guardameta adelantada y no falló en su disparo. Sin embargo, en el ecuador de la segunda parte hizo el 1-2 Jakobsson tras plantarse en el área y disparar al fondo de la red.

Del 1-2 no se recuperó el Sporting Huelva, Ciudad que Marca y ahí prácticamente acabó el partido. Hubo tiempo para poco más, como el debut de Kristina Fisher, que a cinco minutos para el final no pudo recibir un centro al área pequeña en el que se adelantó la guardameta Yohana haciéndose con el esférico. Sí que hubo tiempo para un gol más en el partido, tras un penalti inexistente señalado a Cinta Rodríguez sobre Jakobsson. La central onubense le arrebató el balón limpiamente pero la colegiada señaló una infracción inexistente que transformó Asllani desde los once metros. Solo habría tiempo para una acción reseñable ya de ahí al final del partido, ya en tiempo de recuperación, concretamente un centro de Princella Adubea a Mascaró en una jugada que acabó en saque de esquina.

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca ya piensa en darle la vuelta a este marcador adverso el próximo domingo a las 11:00 en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ante el Sevilla F.C., en un partido que será televisado por #Vamos. El equipo onubense comenzará a preparar este compromiso el martes a partir de las 11:00 horas en Los Rosales, en una sesión para la que se espera que estén ya en Huelva los tres fichajes invernales.

FICHA TÉCNICA

· Sporting Huelva, Ciudad que Marca: Chelsea, Korina, Elena Pavel (Princella Adubea, 58'), Cinta Rodríguez, Fatou Kanteh (Kristina Fisher, 81'), Mascaró, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Peace Efih y Marie-Yasmine Alidou.

· C.D. TACON: Yohana, Daiane, Babett, Thaisa, Kaci, Asllani, Jakobsson (P. Carballo, 90'), Samara (Esther, 46'), Lorena (J. Martínez, 68'), Ainoa y Ohale.

· Goles: 0-1 Thaisa (48'). 1-1 Patri Ojeda (63'). 1-2 Jakobsson (68'). 1-3 Asllani (87', p.).

· Árbitra: Gallastegui Pérez (c. vasco). Amonestó a las locales Elena Pavel (19') y Marie-Yasmine Alidou (73') y a la visitante Samara (24').

· Incidencias: Encuentro correspondiente a la 17ª jornada en la Primera Iberdrola disputado en los campos federativos de La Orden ante unos ochocientos espectadores.