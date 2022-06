El Sporting lanza su campaña de abonados para la temporada 2022/23

El Sporting Club de Huelva adelanta al mes de junio el lanzamiento de la campaña de abonados para la próxima temporada, la 2022/2023, en la que estará por 17ª temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol femenino español, que continúa completando su plena profesionalización con la puesta en marcha de la liga profesional.

En esta ocasión, el motivo central de la campaña, que nace con el lema "El sueño continúa", es el reciente subcampeonato de España conseguido en Alcorcón en una fase final de la Copa de la Reina que hace pocas semanas que nos hizo vibrar no solo a toda la familia sportinguista sino que traspasó incluso las fronteras onubenses.

Se mantienen las categorías de protector, adulto, familiar, empresas, padres de las jugadoras de la cantera (2×1, es decir, 2 carnés de adulto al precio conjunto de uno) y los carnés especiales para desempleados, que tendrá un descuento sobre el carné de adulto acreditando su condición, y pensionistas, al que podrán optar todos aquellos jubilados cuyos ingresos no superen los 1000 euros mensuales netos.

Con todo ello, el precio para las renovaciones será el de 50 euros para adultos, 75 euros para protectores, 200 euros para empresas (4 abonos), 100 euros el carné familiar (3 abonos para familiares de primer grado), 40 euros para padres de las jugadoras de la cantera (2×1, es decir, 2 carnés de adulto) y 35 euros para desempleados o pensionistas.

Por su parte, para las nuevas altas los precios son de 60 euros para adultos, 95 euros para protector, 120 euros para el familiar, 200 euros para empresas, 60 euros para el de cantera y 40 euros para desempleados y pensionistas.

Una de las novedades es la creación de la modalidad juvenil, al precio reducido de 20 euros, según la cual los aficionados nacidos entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008 podrán beneficiarse de un abono al precio reducido de 20 euros.

Los carnés de abonado, que tienen carácter personal e intransferible, darán acceso a presenciar los encuentros del campeonato nacional de liga que dispute el Sporting Club de Huelva como local en la temporada 2022/2023. Como en anteriores campañas, el club se reserva la opción de declarar un máximo de dos partidos como día del club, casos en los que establecería un suplemento para todos los socios salvo en la modalidad de protector, que ya tendrían incluido esos partidos en su abono.

Todas estas condiciones de acceso estarán supeditadas a las normas y protocolos que según la evolución de la pandemia de la COVID-19 marquen para la asistencia de público el aforo máximo para los partidos que dispongan las autoridades gubernamentales, sanitarias y deportivas, como pueden ser las que dependan del Gobierno de España, Junta de Andalucía, Real Federación Española de Fútbol o Real Federación Andaluza de Fútbol. En estos casos, el club establecerá mecanismos controlar el límite de aforo mientras sea necesario.

Todos aquellos aficionados interesados en renovar su abono o en conseguir una nueva alta como abonado pueden hacerlo en los lugares habituales. Además de la página web del club y nuestra sede en la entreplanta del nº 16 de la calle Puerto, pueden hacerlo en O2 Centro Wellness Huelva (c/ San Sebastián, s/n), la tienda Intersport de la calle Méndez Múñez, Copiplus Huelva Centro (c/ Puerto, 14), bar Agmanir (c/ Arquitecto Pérez Carasa, 9), las farmacias sitas en el nº 26 de la calle Rábida y el nº 6 de la calle Lima, Alimentación Recreativo en (c/ Mazagón, s/n) y a través de la Peña Internauta #Recre.