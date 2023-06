Nico Castaño corona los 1.500 metros lisos del Campeonato del Mundo Virtus

Jose Nicolás Castaño Castro llegaba a los Global Games de Virtus en un gran estado de forma. Dos semanas antes de la cita gala dio prueba de ello al imponer el récord de España en los 1000 metros lisos cuya gesta realizó en Basauri.

El mundial no pudo empezar con mejor pie. Nico se alzó con la presea de Oro en un 1500 con una salida frenética en la que el atleta onubense supo soportar la fatiga a alto ritmo impuesto. No fue tarea fácil correr en el mundial con más nivel en la categoría II2 (Síndrome de Down).

Nico además del oro obtuvo marca personal 6.02,07, acercándose al récord del mundo que sustenta su compañero Mikel Garcia con 5,59

En la jornada del jueves, segunda de competición, Nico participó en 400 metros lisos. No es una de sus mejores pruebas pues se quedó cerca de los puestos de honor con una novena posición y una buena marca personal.

Para los preparadores y familia de Nico, estos resultados les hacen creer que "Nico está a muy buen nivel competitivo en los 800 metros aunque el gran nivel existente lo va a poner difícil", aseguran.