Morcillo: "Sería un error que Monteagudo no continuase"

El defensa del Recreativo de Huelva, Morcillo, compareció ante los medios en la sala de prensa 'La Provincia' del estadio Nuevo Colombino para analizar la realidad y actualidad del Decano antes de enfrentarse el próximo domingo al Badajoz a las 12.00 horas en el estadio albiazul.

Comenzó Morcillo analizando la importancia de conseguir vencer al Badajoz tras la derrota la pasada semana en Yecla. “Siempre soy de los que pienso que después de una derrota, el siguiente partido es muy importante y si llevamos 8 jornadas sin ganar alternando derrotas con empates pues este domingo es un partido muy importante para todos y tenemos que dar más para conseguir la victoria.”

La rueda de prensa de Manolo Zambrano, presidente del club, para exponer los actos del 130 aniversario dejó el titular de la dudosa continuidad de Alberto Monteagudo al frente del banquillo albiazul de caer derrotados el domingo ante el cuadro pacense. Morcillo afirmó que “desconozco esas palabras pero sí que es verdad que cuando las cosas no salen se pone en entredicho todo: jugadores, entrenador, director deportivo, directiva... todo aquel que pertenece al club se pone en entredicho, es peor que cuando llegó o semanas anteriores y tenemos que estar unidos. No creo que sea el último momento de ninguna persona que esté dentro porque creo que vamos a conseguir una victoria, un bálsamo para el equipo que va a empezar a mirar hacia arriba”, afirmó.

Sobre la responsabilidad de no haber conseguido una victoria en 8 partidos, Morcillo ha dejado claro quiénes son los principales actores y protagonistas. “Yo vengo de estar bastantes años en el Almería con temporadas malas en el que ha habido mucho cambio de entrenador y no puedo negar que las peores rachas de los equipos, siempre, es culpa de los jugadores. Somos 25 responsables y no se puede mirar solo a uno, evidentemente tenemos que reconocer nuestro error los 11 que empezamos los partidos, los 18 que vamos convocados y siempre la mayor de las responsabilidades es de los jugadores.”

Al respecto, el defensa central albiazul explicó cuáles cree que son las claves para revertir la situación.“Minimizar errores, evitar pequeños detalles que marcan partidos... Si te fijas en estos últimos 2-3 partidos, hemos hecho muchas cosas bien y en las pocas que hemos hecho menos bien nos ha penalizado. Detalles del otro día en Yecla, infortunios en Villarrubia, despistes que nos pueden costar un punto ante el Murcia y creo que eso es lo que debemos de mejorar. Dejar la portería a 0, el otro día teníamos claro que no debíamos encajar y fueron dos despistes y más en esta categoría y más en una dinámica negativa como la que llevamos ahora.”

De la defensa Morcillo pasó a hablar de la parcela ofensiva donde afirmó que también le queda por mejorar en ataque al Decano.“Empezamos muchas jornadas sin encajar al principio de temporada pero sí que es verdad que hemos encadenado muchos goles últimamente coincidiendo con la mala racha que está a la orden del día y a balón parado ofensivo no hemos encontrado mucho gol además del que metí de penalti y la falta de Nano al UCAM Murcia pero son ocasiones puntuales, no jugadas preparadas. Estamos en un balance bastante negativo que debemos mejorar.”

“Si a alguien le falta intensidad no hay manera de entrenarlo porque creo que es innato en cada uno. Cada uno tiene que saber vivir el partido con todo lo que conlleva jugar el partido, con la responsabilidad que te da el míster colocándote antes que a 15 compañeros que no juegan pues esos 11 saben que no puede haber falta de intensidad o de atención y la está habiendo. Al final el técnico te da la confianza de jugar y se la tienes que devolver y estoy seguro que el Badajoz llega con una intensidad y racha buena como vimos en pretemporada y eso no le van a faltar a ellos y tenemos, cuanto menos, que igualarlo”, sentenció.