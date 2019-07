Marie-Yasmine Alidou llega al Sporting para reforzar la medular

El Sporting Club de Huelva ha cerrado la contratación de la centrocampista canadiense Marie-Yasmine Alidou para la próxima temporada en la Primera División Pro. Se trata de una jugadora de 24 años (Montreal, 28/4/1995), que dio el salto desde el fútbol universitario de su país, concretamente desde el UQAM Citadins, a Europa hace dos temporadas, donde ha pasado por el Olympique de Marseille francés y el Linköpings Fotboll Club sueco.

Antonio Toledo destaca del flamante fichaje sportinguista que se trata de "una centrocampista con muy buena técnica y desplazamiento de balón. Es inteligente y ve el fútbol con mucha claridad. Tiene experiencia en dos ligas importantes como la francesa y la sueca y creo que va a ser una jugadora importante para nosotros".

Por su parte, la jugadora norteamericana destacó que destacó que se decidió por la oferta del Sporting de Huelva porque "me gustó el nuevo proyecto y la perspectiva del club. La idea de un equipo con muchas jugadoras nuevas era interesante para mí, porque se trata de un nuevo comienzo para el club y otra oportunidad para construir una base sólida y tener éxito en la liga".

Se define como "una centrocampista técnica y fuerte, con una muy buena visión de juego. Muevo rápido la pelota y también ejecuto aún más rápido" los movimientos con el balón. "Cuando juego como centrocampista ofensiva siempre busco el último pase para que la delantera busque puerta y también tengo un buen disparo. Juego con los dos pies y cuando actúo de medio defensiva me gusta controlar el juego y estar en medio de todo. Soy físicamente fuerte así que no dejo que nadie me empuje con facilidad. Nunca renuncio a nada y siempre trato ser mejor que el día anterior. Soy una competidora nata y odio perder", decía al tiempo que completaba su tarjeta de su visita diciendo que "también he sido una jugadora versátil en mis clubes anteriores, ya que jugué de delantera y en las bandas".

Ve su "primera temporada en España como un desafío", ya que es la primera vez que va a jugar en nuestro país. "Vengo con la experiencia de jugar con y contra jugadoras de talento de Francia y Suecia, así que no puedo esperar más para experimentar el fútbol español. Creo que las primeras semanas serán más de adaptación a todo pero me aclimataré rápido, ¡ese es el objetivo! Quiero que el equipo haga el mejor fútbol posible y gane muchos partidos". En lo personal, se mostró también con impaciencia por comenzar la pretemporada "unirme al equipo y a la experiencia en España. Huelva será mi segunda familia, no veo la hora de jugar".