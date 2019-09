Ilusiones renovadas en la presentación del Sporting Club de Huelva 2019/2020

El Sporting Club de Huelva se presentó en la sociedad onubense su nuevo proyecto para la temporada 2019-20 en la Primera Iberdrola, en un acto que se celebró en la plaza central del Centro Comercial Holea. Con este acto, y tras la finalización de la pretemporada, se da el pistoletazo de salida a la decimocuarta campaña consecutiva en la máxima categoría del fútbol femenino nacional.

En el acto, el primer equipo estuvo arropado por aficionados, miembros de la cantera del club y numerosas autoridades de Huelva, encabezadas por el alcalde, Gabriel Cruz; el diputado provincial José Manuel Alfaro, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo; la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María Estela Villalba, y Francisca Vidal, responsable de fútbol femenino en la delegación en Huelva de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Como es lógico también asistió la presidenta del club, Manuela Romero.

Nuestra presidenta, Manuela Romero, abrió el acto agradeciendo la asistencia al acto. Su intervención también sirvió para desear "un buen año" a la plantilla y cuerpo técnico. "Tenemos muchos sueños que cumplir, muchas ilusiones, una categoría muy dura, como siempre es, cada vez más, y tenemos que estar orgullosos de que al final somos la resistencia. Parece que ya no cuentan con nosotros pero siempre sacamos fuerzas".

La representante de la federación, Francis Vidal, destacó que "es el que se merece un club de esta solera que tiene nuestro club. Gracias por invitarnos", al tiempo que transmitió los ánimos del delegado, José Antonio Fernández, del que excusó su ausencia, para conseguir el objetivo. José Manuel Alfaro destacó que el Sporting Club de Huelva "es un referente de la ciudad. Ya Huelva era un referente del fútbol. Tenemos al Decano, al Recreativo, y ahora también tenemos al Sporting Club de Huelva, en este caso femenino, y desde la Diputación de Huelva no tenemos más remedio que apostar por el deporte como fomento de grandes valores".

En el caso de la representate de la Junta de Andalucía, María Estela Villalba, quiso que su institución, "por supuesto, tiene que ayudar. Y en este caso la Junta de Andalucía está especialmente satisfecha de apoyar a este club, al que yo especialmente me conecto desde que llego". La Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, tras destacar el tándem que forman Manuela Romero y Antonio Toledo, reveló que "os he seguido desde el principio y en alguna ocasión me disteis el carné número 0. He visto cómo estas personas tan luchadoras comenzaron con un equipo femenino cuando nadie daba un duro, hace 16 años. Pocas posibilidades se preveían y fíjense hasta dónde han llegado".

El último en intervenir fue el alcalde Gabriel Cruz, que destacó la presencia de la cantera y el primer equipo juntas en el acto. "Cada vez nos sentimos más orgullosos del Sporting, de las espartanas, porque siendo difícil nos dais motivos más que sobrados para seguir yendo al fútbol, para seguir apostando por el fútbol femenino, para seguir confiando en nuestras niñas, el Sporting, porque se forma ciudadanía y se forman deportistas, se forman personas en la solidaridad, en el compromiso, en el trabajo en equipo, y para la ciudad de Huelva es un orgullo que estéis, que compitáis. Yo tengo la máxima confianza después de la pretemporada que habéis hecho. Sentirnos orgullosos de que estéis, de que estéis en el Colombino, de cómo lleváis el nombre de Huelva, no de llevarlo por toda España, sino de cómo lo lleváis".

Tras el convenio firmado con el Recreativo, esta temporada el Sporting jugará sus partidos en el Nuevo Colombino comenzando con el del próximo sábado a las cinco de la tarde frente al campeón de la última Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid. También es de destacar el hecho de que el Consistorio sea el principal patrocinador del equipo a partir de esta temporada, con lo que las jugadoras lucen en sus camisetas el logotipo "Huelva, ciudad que marca"

Las jugadoras fueron saltando una a una al escenario conforme iban siendo nombradas por Nardy Lafuente, que fue el encargado de presentar el acto. Más tarde fue presentado el cuerpo técnico del equipo, dirigido una temporada más por Antonio Toledo. La presentación terminó con la clásica foto de familia con las autoridades y las numerosas canteranas que se dieron cita en la presentación.