El IES La Orden rechaza la decisión de la FESBA

Este es el comunicado íntegro del IES La Orden emitido en el día de ayer:

"Con motivo del comunicado emitido a fecha de hoy, 31 de mayo de 2020, por la Federación Española de Bádminton acerca de la Final de la Liga Nacional de Clubes; el Club Bádminton IES La Orden manifiesta su desacuerdo ante tal decisión.

En primer lugar, dicho comunicado no es nada concluyente con los aspectos que expone, y en segundo lugar, no quedan claros los motivos por los que la Federación Española ha decidido llegar a las dos conclusiones principales: no jugar la final de la Liga Nacional, y no dar una clasificación cerrada una vez jugados todos los encuentros de la Fase Regular.

Desde la entidad, se manifiesta la prioridad del IES La Orden de jugar la final, tal es así que se propuso a la Federación disputar el evento en julio, una vez que la situación lo permitiese, emitiéndose un rechazo por su parte. En concreto, la entidad manifestó en varias ocasiones su “disponibilidad para disputar alguno o los dos encuentros de la Final en los primeros días del mes de julio, si fuese necesario o con el fin de que la Final de La Liga se dispute en las mejores condiciones posibles para ambos equipos”. Hay tiempo de disputar la Final a finales de junio, y por otra parte otros Campeonatos, como el de España absoluto se ha aplazado a la temporada siguiente, ¿por qué la Final no se puede disputar a principios de julio?

De igual forma, el club ha completado la Fase Regular de la Liga de manera completa -al igual que el resto de equipos- por lo que la clasificación está cerrada y puede validarse con la intención de proclamar el ganador de la presente temporada.

En ese caso, el IES La Orden cuenta con 36 puntos en la clasificación y es el equipo que ha vencido en más ocasiones -un total de doce- frente al resto de conjuntos. Su condición de líder es indiscutible sin haberse disputado la Final, incluso en el enfrentamiento particular entre el CB IES La Orden y el CB Rinconada a lo largo de la temporada, el resultado es de 8-6.

Una vez expuestos los motivos del Club Bádminton IES La Orden y vista la decisión de la Federación Española y la falta de información sobre los fundamentos de tal decisión debido a que no se detallan los motivos ni en qué están basados; la entidad solicitará a la Federación una aclaración sobre los motivos, de tal manera que pueda reservarse el derecho a recurrirla mediante los cauces que están establecidos."