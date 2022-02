El Ciudad de Huelva cede el liderato a un Sagrado Corazón superior (69-72)

Empezó bien el Ciudad de Huelva, con una canasta debajo del aro de Sow. Poca gente pudo presagiar que sería la única ventaja de los locales durante todo el encuentro. Después de ella, parcial de 0-12 para los visitantes y primer tiempo muerto de Pedro Vadillo. Con Cárdenas en la pista, quien estuvo entre algodones toda la semana, el juego onubense mejoró en ataque pero no en defensa y los de naranja consiguieron llegar al final del primer cuarto con una renta de ocho puntos, 14-22.

Al poco del segundo cuarto, el Sagrado Corazón Lithium Iberia marcó una máxima diferencia de 11 tantos, ante lo que esto, Vadillo ordenó defender en zona. La decisión surtió efecto y se vio un cambio de dinámica en el encuentro, si bien la diferencia solo se redujo hasta los seis puntos, 29-35, y es que el conjunto extremeño, a pesar de fallar tiros, capturó muchos rebotes en ataque que al final acabaron en canasta.

El habitual buen tercer cuarto de los onubenses no fue tal en este partido y la diferencia volvió a acrecentarse. La máxima del partido llegó a cuarenta segundos para al final del cuarto. El Ciudad de Huelva estaba siendo desarbolado por un Belemene que hizo mucho daño tanto dentro como fuera de la zona. Christian Rodríguez, desde la línea de personal, puso el 41-59 que se quedó en 44-59 con el último triple del Ciudad de Huelva (solamente anotó 3/22 lanzamientos) obra de Pape Sow.

Si el Ciudad de Huelva quería ganar el partido tenía que apostar por una defensa asfixiante que le ayudase a forzar fallos del rival y robar balones. Así se hizo y con robos de Postigo, Sow o Cárdenas la diferencia fue decreciendo, aunque cada vez quedaba menos tiempo. A un minuto del final y con 65-71, Raúl Postigo anotó una bandeja. Posteriormente Tsoumanis, que estuvo bastante bien cubierto durante todo el partido y no llegó a ser el jugador diferencial que es en la liga, anotó solo uno de los dos tiros libres de los que dispuso.

En el ataque a la desesperada, Sow anotó tras capturar un rebote en ataque y además fue objeto de falta. Quedaban 6,2 segundos para el final y los onubenses estabn tres abajo (69-72). Sow falló el tiro libre. Víctor Pérez in extremis pudo hacerse con la bola y pasar con dificultad el balón que le llegó a Cárdenas para lanzar un triple. El balón llevó buena trayectoria, pero cuando estaba casi dentro del aro dio una vuelta para acabar saliéndose. Con hasta tres jugadores tirados en el parqué del Andrés Estrada desconsolados acabó el partido, al ver que su tremendo esfuerzo final no fue recompensado con la prórroga.

El mejor del partido fue el senegalés Pape Sow con 15 puntos, 10 rebotes, 3 balones robados, 1 asistencia y 1 tapón que le reportaron 22 créditos. En el Sagrado Corazón Lithium Iberia su hombre más valorado fue Cedric Belemene con 22 puntos, 10 rebotes y 4 balones robados para 20 de valoración.

Tras este resultado, el Ciudad de Huelva pierde el liderato del Grupo D-B de la liga EBA. Se coloca en la segunda plaza con las mismas victorias y derrotas que el Sagrado Corazón Lithium Iberia (15 victorias y 3 derrotas) pero con el ‘basket average’ perdido.

CIUDAD DE HUELVA (69): Pérez, V. (12), Montaner, J. (0), Rodríguez, G. (-), Sow, P. (15), Postigo, R. (9) -quinteto inicial- Cárdenas, F. (13), Recio, P. (-), Eighme, M. (2), Hermes, D. (12), Llamas. Á. (-), Cebolla, J. (6), Domínguez, S. (-)

SAGRADO CORAZÓN LITHIUM IBERIA (72): Belemene, C. (22), Márquez, J. (5), Tsoumanis, A. (12), Fadika, A. (15), Linde, M. (10) -quinteto inicial- Manzano, C. (-), Cebrian, R. (-), Abba, A. (3), González, F. (-), Rodríguez, C. (5), Villegas, S. (-), Romero, D. (-).

El Andrés Estrada mostró un gran ambiente con unas gradas mucho más llenas de la habitual. Además, amenizó la tarde de baloncesto la charanga “los pofezionales”.