Carolina Marín: "Los Juegos Olímpicos deberían posponerse"

España y sus deportistas olímpicos juegan en desventaja en este tiempo en el que todo se comprime y se mira hacia Tokio para la celebración de los Juegos Olímpicos.

La volantista onubense Carolina Marín, en un vídeo subido a sus redes sociales, ha enseñado su nuevo centro de entrenamientos en su propia casa desde donde ha tenido palabras de agradecimiento para aquellas personas del mundo sanitario, de los supermercados y farmacias y a transportistas entre otros.

Igualmente, Marín ha confirmado que España "juega en desventaja para la preparación y para la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio cuyo inicio está previsto para el 24 de julio de este mismo año.

Aquí puedes ver el vídeo íntegro de Carolina Marín:

Mi centro de entrenamiento para las próximas semanas ����‍♀�� Luchamos juntos, #QuédateEnCasa ��



My training center for the next weeks ����‍♀�� We fight together, #StayAtHome �� pic.twitter.com/2y5nFeVMXW