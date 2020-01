El Atlético necesitó un penalti para derrotar al Sporting (1-0)

El Sporting de Huelva perdió por la mínima en el feudo del Atlético de Madrid en un encuentro que se decantó por un penalti por unas manos involuntarias de Fatou Kanteh tras un despeje de Sandra Bernal que transformó Ángela Sosa a los 20 minutos de partido.

El choque comenzó con un centro al área que no pudo despejar Cinta Rodríguez, pero atrapó la pelota con seguridad Chelsea. El equipo local intentaba llegar triangulando pero se encontró con una zaga onubense que cerraba los espacios. Apenas tuvo una oportunidad clara el Atlético en los compases iniciales, en una jugada que acabó con Elena Pavel salvando bajo palos a saque de esquina tras un disparo de Ángela Sosa después de un pase de la muerte de Ludmila. El saque de esquina acabó con un disparo desviado de Charlyn tras recibir de Santos.

El Sporting buscó desquitarse del dominio inicial colchonero, y casi consigue dar un susto Fatou Kanteh al marcharse junto a la línea de fondo de Aleixandri, pero su centro al área lo blocó sin problemas Van Veenendaal. Solo dos minutos después buscó Princella Adubea desde la corona del área a Peace Efih con una apertura desde la derecha, pero se adelantó Strom despejando el esférico a saque de esquina. La siguiente oportunidad del partido sería para las madrileñas, un centro de Ángela Sosa desde la línea lateral del área que despejó con seguridad de cabeza Elena Pavel.

Apenas daba opciones el Sporting al rival, que lo tenía que intentar desde lejos como en un disparo de Charlyn que detuvo Chesea. Sin embargo, tuvo que ser de penalti la forma en la que vino el 1-0. Fatou Kanteh vio cómo le impactaba un despeje de Sandra Bernal en el área en la mano y Arregui Gamir no se lo pensó y pitó un penalti inexistente, al haber impactado el balón en la mano tras un despeje, que transformó Ángela Sosa. Sin embargo, las espartanas no se descompusieron y el partido siguió con el mismo guion. Charlyn volvió a intentarlo en el ecuador del primer tiempo pero detuvo Chelsea y cinco minutos después pudo probar suerte el conjunto onubense a balón parado tras una falta de Linari sobre Princella Adubea cuando la delantera ghanesa buscaba conducir el balón. Sin embargo, el balón colgado al área por Elena Pavel lo remató de cabeza en fuera de juego Patri Ojeda.

En el minuto 32 de nuevo Charlyn buscó el disparo desde la frontal del área, pero Cinta Rodríguez metió la pierna para enviar la pelota lejos de la mexicana. Pudo empatar Marie-Yasmine Alidou a 9 minutos para el descanso tras recibir un regalo de la guardameta colchonera, que sacó en corto con el pie a una compañera. El balón acabó en los pies de la canadiense, que se sacó un disparo desviado sobre el marco rival. Solo un par de minutos después Charlyn buscó el 2-0 con un disparo que se fue ligeramente por encima del marco de Chelsea. Las dos últimas oportunidades del primer tiempo fueron onubenses, primero un centro-chut de Peace Efih desde la derecha que se fue directamente fuera y otro centro de la nigeriana al área pequeña, donde no pudo conectar el disparo Princella Adubea.

A los dos minutos de la reanudación buscó empatar el Sporting tras un balón de Sandra Bernal a Marie-Yasmine Alidou, que buscó a Peace Efih pero el balón acabó en las manos de la portera local. El dominio del esférico colchonero apenas se tradujo en ocasiones. Y es que tras el primer acercamiento sportinguista concedió el equipo de Antonio Toledo un saque de esquina no rematado tras parar una subida de Strom Castelló o un centro desde la derecha que intentó rematar de manera acrobática Ludmila pero sin contactar con el balón. Sí que tuvo más peligro un centro de Charlyn desde la izquierda del ataque local al segundo palo para Meseguer, que disparó demasiado cruzado. El balón se acabó yendo fuera por poco.

Deyna C., dos minutos después de saltar al terreno de juego, cazó un balón suelto en el área pero lo envió por encima del marco. Pudo empatar Mascaró, que había entrado a la hora de encuentro, al cabecear un gran centro desde la derecha de Elena Pavel, pero Van Veenendaal sacó la mano para mandar la pelota a córner por encima del marco.

A. Sampedro lo intentó a catorce minutos del final con un disparo desde la frontal que buscaba la escuadra, pero se fue a la izquierda del marco de Chelsea. A diez minutos para el final se sacó A. disparo Sampedro un potente disparo tras recibir de Deyna C., pero metió la mano derecha Chelsea para desviar a córner. Replicó el Sporting Huelva, Ciudad que Marca tres minutos después con un disparo lejano desviado de Marie-Yasmine Alidou tras recibir de Yoko Tanaka por el costado izquierdo del ataque sportinguista. Ya en el 86' tuvo que volver a intervenir Cinta Rodríguez para despejar a saque de esquina un centro de A. Sampedro tras recibir de Deyna C. El equipo onubense no le perdió la cara al partido en ningún momento, aunque las dos últimas oportunidades fueron colchoneras, primero un balón de Ludmila que entre Chelsea, Korina y Cinta Rodríguez desviaron a saque de esquina y ya en tiempo de recuperación un disparo desde fuera del área de A. Sampedro que despejó de puños Chelsea.

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca piensa ya en el próximo compromiso, que tendrá lugar en los campos federativos de La Orden a partir de las 12:00 horas del domingo 19 de enero ante el Club Deportivo TACON. El regreso a los entrenamientos está programado para el lunes a las 10:00 en Los Rosales.

FICHA TÉCNICA

· Club Atlético de Madrid: Van Veenendaal, Aleixandri, Linari, Ángela Sosa (Olga García, 87'), Ludmila, Charlyn (Virginia, 76'), A. Sampedro, Strom, Meseguer, Tounkara y Santos (Deyna C., 65').

· Sporting Huelva, Ciudad que Marca: Chelsea, Korina, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Fatou Kanteh (Yoko Tanaka, 81'), Princella Adubea (Mascaró, 60'), Patri Ojeda (Marina Steindl, 87'), Castelló, Sandra Bernal, Peace Efih y Marie-Yasmine Alidou.

· Gol: 1-0 Ángela Sosa (21', p.).

· Árbitra: Arregui Gamir (c. vasco). Amonestó a la visitante Patri Ojeda (75')

· Incidencias: Encuentro correspondiente a la 16ª jornada de la Primera Iberdrola disputado en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares.