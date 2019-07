El Atco Onubense de Calle también se pone en marcha

Las vacaciones terminaron para el filial del Recre. Vuelta al trabajo en la tarde de ayer del Atlético Onubense con Calle como director de orquesta. El ex jugador del Recre y técnico del Xerez C.D la pasada temporada sustituye a Iván Rosado en el banquillo.

El madrileño regresa a Huelva con ilusión y con ganas de trabajar comentaba en la página web del club “muy contento e ilusionado por volver a este club que tanto me dio. Cuando me llamó Jesús Vázquez para ofrecerme esta oportunidad de venir al Recre fue algo muy ilusionante, tenía opciones de equipos de superior categoría a punto de cerrarse, pero elegí estar aquí para seguir formándome como entrenador y ayudar al club a crecer”.

Calle, que defendió durante dos temporadas y media la camiseta albiazul, reconoce que “cuando tuvimos la oportunidad de volver a Huelva no lo pensamos. Mi familia y yo estábamos muy a gusto en Albacete, pero surgió esta oportunidad y poder volver aquí era muy importante para nosotros. El Recre me dio muchísimo, tanto a nivel profesional, donde pude jugar en Segunda, ascender y cumplir el sueño de todo futbolista de jugar en Primera, como a nivel personal, ya que mi mujer y mi hija mayor son de aquí, Siempre me ha gustado la ciudad y Huelva representa muchas cosas para mi, ha sido, es y será muy imporante en mi vida”.

Sobre las ideas que tiene respecto al Atlético Onubense, confiesa que quiere que el equipo sea “protagonista. Queremos formar a los chicos tanto futbolística como personalmente, que sean mejores personas y futbolistas, para que estén listos para dar el salto al primer equipo cuando se les presente la oportunidad. Nuestra intención es hacer un fútbol bonito con el balón, aunque al final lo más importante en el fútbol es ganar”.

En cuanto a la importancia que tiene la cantera para él, el madrileño reconoce que “todos los entrenadores deberíamos fijarnos en la cantera, y más aún en una situación complicada como la del Recre. La cantera es la base de un club y puede ser el futuro, aquí tenemos un buen ejemplo ya que de Huelva siempre han salido jugadores imporantes. Jesús Vázquez me ha transmitido que la cantera va a ser importante y vamos a trabajar bien. Estaremos atentos también al Juvenil y en contacto con el entrenador, para que cualquier chico que esté preparado tenga su oportunidad”.

Gracias a su experiencia como jugador en Huelva, Calle es consciente de que la afición del Decano es única, por eso “que el socio del Recre vaya a ver al filial y se sientan orgullosos del equipo es muy imporatante para los chavales, es un plus de motivación. Todos somos un equipo: club, afición, medios, provincia… eso es lo que es el Recreativo y entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que el club siga creciendo”.