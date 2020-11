Antonio Toledo dimite como entrenador del Sporting de Huelva

El Sporting Club de Huelva quiere informar de la dimisión como entrenador de Antonio Toledo Sánchez, que había comunicado con carácter irrevocable a la junta directiva el pasado jueves debido a la situación que vive el país debido a la pandemia de la COVID-19. Asimismo, el Sporting Club de Huelva agradece a Antonio Toledo sus años de trabajo desinteresado por este club que no solo fundó si no que ha llevado a sus más altas cotas de triunfo.

La edad del hasta el día de hoy de nuestro entrenador, 62 años, le hace formar parte de un grupo de especial riesgo ante esta enfermedad, lo que le ha hecho dar un paso al lado en el banquillo de la entidad, que quiere agradecer su dedicación durante todas estas temporadas y espera que en un futuro cercano, cuando la pesadilla que nos está tocando vivir acabe, pueda retomar sus funciones como entrenador que con tanto empeño y dedicación le han hecho ser el técnico con más partidos en la máxima categoría del balompié femenino español.

El club respeta la decisión de Antonio porque en estos duros momentos de pandemia que nos toca vivir es comprensible que cada persona los afronte de la manera que crea más oportuna. Gracias por todos estos años de lucha y esfuerzo y por ser el capitán y timón de un barco que si no se ha hundido ha sido por su constancia no solo en lo deportivo sino también en lo económico.

Antonio Toledo continuará en el club en las labores de director deportivo y su deseo así como el de los miembros de la junta directiva es que Jenny Benítez tome el relevo del mismo contando con su apoyo y respaldo desde la dirección deportiva. El equipo cuenta con un partido menos en la clasificación y con 33 jornadas por delante para conseguir el objetivo de la permanencia en una categoría cada vez más complicada.

Mañana a las 9:00 dirigirá el entrenamiento en el campo municipal de Los Rosales de Balbueno Jenny Benítez, primera de las dos sesiones previas al partido del miércoles ante el Betis (la segunda será en La Orden a las 11:00 horas del martes).

Comunicado de Antonio Toledo

En el día de hoy he dejado de ser el primer entrenador del Sporting Club de Huelva. Es una decisión que tenía tomada desde hace una semana y que sobre todo obedece a situación que vive nuestro país con la pandemia del COVID-19 y que considero que no son las idóneas para la práctica de un deporte como el nuestro que necesita de la movilidad constante en desplazamientos por toda la geografía nacional. Esta decisión no tiene nada que ver con la irregular marcha del equipo en este comienzo de temporada que no está siendo buena. En el Sporting de Huelva a lo largo de los años hemos superado situaciones mucho más complicadas y difíciles que la actual ya que solo se llevan disputados 3 partidos. Estamos a 1 solo punto de salir de la zona de descenso y tenemos un partido menos. Hay 33 partidos por delante.

Esto no significa que vaya a poner fin a mi dilatada carrera como entrenador, sino que es un hasta luego. Estoy convencido que si la pandemia permite continuar y finalizar la competición el equipo sabrá salir adelante. Gracias a todos los que apoyáis y seguiréis apoyando a este gran club que es un ejemplo en toda España y que a pesar de su modestia y humildad está consiguiendo mantenerse en la élite del fútbol femenino durante tantos años.

Un abrazo para todos.