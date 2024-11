¿Aún no has digitalizado tu negocio?

El mundo avanza cada vez más deprisa y las empresas que no adoptan la transformación digital corren el riesgo de quedarse atrás, como le sucedió en su día a BlockBuster, Nokia o Kodak. Estas grandes entidades no supieron tomar a tiempo medidas acordes a los nuevos consumos de mercado. Y es que nos guste o no, los hábitos y tendencias de compra de los usuarios ha cambiado por completo en los últimos años. Lo que antes valía, ya no. Por ello, digitalizar tu negocio ya no es una opción, es una necesidad para competir y crecer en un entorno cada vez más tecnológico.

¿Por dónde empezar para estar más digitalizado?

Es prioritario realizar un previo análisis de la situación actual de la empresa, cuáles son sus puntos fuertes y debilidades, una vez claro el punto de partida es cuando se debe empezar a definir una serie de objetivos reales tales como querer lograr una comunicación fluida y eficiente con los clientes, agilizar procesos internos para ser todos más productivos o aumentar ventas gracias a la puesta en marcha de acciones de visibilidad online.

Establecer objetivos es clave para empezar a tener una presencia activa en Internet. Una vez claras las metas es cuando se puede comenzar a implementar un plan de presencia sólida en Internet. La agencia Jiménez Carbó Marketing Digital, liderada por Paula Jiménez Carbó, nos indica que lo prioritario y básico, a fecha de hoy, es tener una página web acorde a las tendencias del mercado y del 2025, totalmente pensada para móviles, con una velocidad de carga rápida y una experiencia de usuario satisfactoria.

Asimismo, señala que no es suficiente con una plataforma web, ya sea página corporativa o e-commerce, sino que para existir en Internet es necesario invertir de forma continuada en marketing digital. Entre otras acciones de marketing, indica la necesidad de trabajar el posicionamiento web seo de forma recurrente, así como tener una presencia señalada en redes sociales.

Del miso modo, la apuesta por softwares será clave para gestionar relaciones con clientes, controlar recursos empresariales, gestionar y administrar de forma rápida y efectiva todo el tema de contabilidad y facturación.

Todas estas herramientas se convertirán en el 2025 en funcionalidades necesarias para cualquier pyme, autónomo o gran empresa. Para poder impulsar la digitalización de PYMEs y empresas, durante los últimos dos años se han lanzado varios Programas de apoyo a directivos y Ayudas de las diferentes Comunidades Autónomas, así como del Gobierno de España para, precisamente, apoyar la digitalización de las empresas.

